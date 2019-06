Agnelli sulla Super Champions | «Contento di aver spazzato via le perplessità di molti»

Moggi : Allegri e Agnelli hanno rotto sulla campagna acquisti : “Mi sorprenderebbe fino a un certo punto il suo arrivo alla Juve”. Cosi’ Luciano Moggi , a margine della prima edizione del premio “Inside the sport”, organizzato a Napoli dal Movimento Cristiano Lavoratori, rispondendo a una domanda sull’ipotesi che Maurizio Sarri possa sedere sulla panchina della Juventus. “Di questo proprio non posso parlare – ha affermato l’ex dg dei bianconeri – ...

La retromarcia il di Ceferin sulla SuperChampions arriva dopo le rivelazioni del NYT sui suoi rapporti con Agnelli : Fa quanto meno sorridere le dichiarazioni di Ceferin “Se dipendesse da me, nulla dovrebbe cambiare” ha detto in un’intervista allo Spiegel, parlando della rivoluzione prevista per la Champions. Il presidente della UEFA si è detto contrario ad accelerare la riforma, un netto cambio di marcia, arrivato dopo le critiche, anzi le minacce da parte di tutte le Leghe europee. Ma non solo, Ceferin parla dopo un articolo del NYT in cui il prestigioso ...