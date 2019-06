Sicurezza | ad Assisi primi Daspo urbano per tre immigrati con precedenti

ilgiornale

(Di venerdì 7 giugno 2019) Gabriele Laganà Il “” è stato emesso per 2 nigeriani già noti delle forze dell’ordine e per un cittadino di origini jugoslave con numerosi e graviIl questore di Perugia ha emesso tre cosiddetti “” adnei confronti di altrettanti, tutti conpenali, che si sono resi responsabili di reiterazioni di reati ed hanno più volte violato gli ordini di allontanamento dal territorio. Il provvedimento è stato notificato a due nigeriani, residenti a Foligno e regolari in Italia, perché recidivi nell’attività di parcheggiatori abusivi. Si tratta di un 29enne già noto alle forze dell’ordine per furto aggravato e di un 49enne conper violazione sulla legge sull’immigrazione. Gli stranieri sono stati colti più volte dagli agenti del Commissariato di polizia stradale dimentre svolgevano l'attività abusiva ...

sportell3 : @lucianonobili Carissimo, ho inviato @mail per me e mio marito Remigio , per Assisi il 15/16 giugno- quando la conf… -