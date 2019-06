SEGA e ATLUS annunciano la line-Up per l’E3 2019

gamerbrain

(Di venerdì 7 giugno 2019)si stanno preparando per uno spettacolo ricco di giochi e di attività indimenticabili per l’E3! Dall’11 al 13 giugno al Booth #4800 nella West Hall del Los Angeles Convention Center, i partecipanti dell’E3 che visiteranno lo show floor saranno tra i primi a poter provare una serie di videogiochi. Mario & Sonic at the Olympic Games Tokyo 2020, giocabile per la prima volta! In testa c’è Mario & Sonic at the Olympic Games Tokyo 2020! Nell’ultimo titolo dell’amata serie crossover di Mario & Sonic, i giocatori potranno vivere insieme gli eventi dei Giochi Olimpici, esclusivamente su Nintendo Switch con molti dei personaggi preferiti dai fan. E parlando di fan-favorite… Gameplay diMega Drive Mini per tutti! I visitatori del nostro booth potranno provare ilMega Drive Mini! Siediti ...

