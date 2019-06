Robert Downey Jr vuole salvare il Pianeta con l’intelligenza artificiale

huffingtonpost

(Di venerdì 7 giugno 2019) L’attoreJr. è intervenuto nell’ambito di Amazon re: Mars (Machine Learning, Automation, Robotics e Space) di Las Vegas, una conferenza organizzata dal fondatore di Amazon, Jeff Bezos, per riunire le menti più brillanti dele raccogliere idee e opinioni per lo sviluppo di tecnologie e innovazioni che facciano progredire l’umanità, annunciando il proprio progetto “Footprint Coalition”, il cui lancio avverrà nell’aprile del 2020.“Tra robotica e tecnologia, probabilmente potremmo ripulire ilin modo significativo, se non del tutto, entro un decennio”L’attore, interprete di Iron Man, ha raccontato di aver avuto l’idea mentre era a cena con alcuni esperti del settore. In cosa consista il suo progetto non è ancora chiaro maJr., che insieme a sua moglie ha ...

