OnePlus 3 e 3T ricevono la OxygenOS 9 0 3 stabile con bug fix per WhatsApp

OnePlus 5 e OnePlus 5T ricevono la OxygenOS 9.0.6 in versione stabile : OnePlus 5 e OnePlus 5T stanno ricevendo l'aggiornamento alla OxygenOS 9.0.6 in versione stabile, ecco le novità e come scaricarlo. L'articolo OnePlus 5 e OnePlus 5T ricevono la OxygenOS 9.0.6 in versione stabile proviene da TuttoAndroid.