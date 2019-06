Omicidio Noemi Durini | in Appello confermata condanna per Lucio Marzo

tg24.sky

(Di venerdì 7 giugno 2019), inperRespinta la richiesta della difesa di ripetere la perizia psichiatrica nei confronti dell'imputato. Il 19enne, quando era ancora minorenne, nel settembre 2017 uccise e nascose il corpo della fidanzata 16enne. La madre della vittima: "Non sarò mai contenta"

