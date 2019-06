Omicidio Noemi | confermata la condanna per il fidanzatino che la uccise

ilgiornale

(Di venerdì 7 giugno 2019) Cristina Verdi La sezione minori della corte d'appello ha confermato laa 18 anni e 8 mesi per Lucio Marzo, il 19enne che nel settembre del 2017e seppellì la fidanzatinaResterà in carcere Lucio Marzo, il 19enne di Specchia, nel leccese, che la notte del 3 settembre 2017la fidanzatina sedicenneDurini. La sezione minori della corte di appello di Lecce ha confermato la sentenza del giudice per le udienze preliminari che lo scorso 4 ottobre avevato a 18 anni e 8 mesi il ragazzo, minorenne all’epoca dei fatti, reo confesso dell’dopo un lungo interrogatorio. Era stato proprio lui, dieci giorni dopo il delitto, a far trovare agli investigatori il corpo senza vita della ragazzina, che dopo essere stata picchiata ed accoltellata, era stata sepolta viva sotto un cumulo di pietre, in un uliveto nei pressi di Castrignano del ...

