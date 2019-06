Lourdes | il Papa commissaria i miracoli

Papa Francesco - altro attacco alla tradizione : Lourdes nel mirino - "commissariati" i miracoli : Ora nel mirino di Papa Francesco ci finisce anche il santuario mariano di Lourdes, dove ha deciso di inviare un suo delegato di fiducia "per la cura dei pellegrini". L'incarico è stato affidato a monsignor Antoine Hérouard, vescovo ausiliare di Lille. L'annuncio è stato dato giovedì 6 giugno dall'ar

Lourdes - il Papa commissaria il santuario : invia delegato per “accentuare primato spirituale e non quello finanziario” : Dopo Medjugorje, Papa Francesco commissaria anche Lourdes. Bergoglio ha, infatti, nominato monsignor Antoine Hérouard, vescovo ausiliare di Lille, delegato a disposizione della Santa Sede per il santuario di Lourdes. Un provvedimento, precisa il Vaticano, deciso per “accentuare il primato spirituale rispetto alla tentazione di sottolineare troppo l’aspetto gestionale e finanziario” e per “promuovere sempre di più la devozione popolare che è ...

