Liam Payne esce con Duckie Thot

(Di venerdì 7 giugno 2019) Diventato padre di Bear, figlio avuto dall'ex Cheryl Cole,, ex One Direction, si sarebbe tirato fuori dal ricco e competitivo mercato dei single.Rumor alla mano, il cantante starebbe uscendo con la 23enne modella, volto, e soprattutto corpo, di Victoria’s Secret. Giorni fa, nel corso del Cartier and British Vogue Darlings Dinner di Londra, i piccioncini sarebbero stati pizzicati insieme. I due per ora sono riusciti ad evitare paparazzi e scatti social compromettenti, ma tra le Stories Instagram della modella sarebbe comparsa una mano galeotta. Quella di, tatuatissima, sulla mano di. Nei mesi scorsi, come dimenticarlo, il cantante era stato associato anche alla 49enne Naomi Campbell. Conferme, però, non sono mai arrivate.con07 giugno 2019 17:26.

sixdegreesofhes : liam payne ha iniziato a seguirmi qualcosa come due anni fa ormai ???? - not_sofaraway : RT @sonotuapayne: Liam Payne ha partecipato a serate di raccolta fondi per curare bambini malati di cancro, si è unito ad associazioni cont… - TakeaSmile____ : MORTA MA COME TI PERMETTI LIAM PAYNE DI USCIRE QUESTE FOTO COSÌ SENZA AVVISARE COMEEEE -