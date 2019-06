Krysten Ritter è il motivo per cui ci mancherà Jessica Jones

gqitalia

(Di venerdì 7 giugno 2019) “Come vola il tempo quando ci si diverte”: sembra ieri cheRitten cominciava l’avventura come protagonista di, adattamento Netflix dei fumetti Marvel. Era il 2015 e l’attrice aveva alle spalle una lunga e ricca carriera di cinema e tv, mai come protagonista e principalmente nel genere comedy. In questi quattro anni, l’ex Jane Margolis di Breaking Bad ha ricevuto la sua consacrazione definitiva da attrice proprio grazie a, che si avvia a chiudere i battenti proprio con la terza stagione della serie dark, disponibile su Netflix dal 14 giugno. In questi anni,Ritten, che già ci piaceva da matti, ha letteralmente conquistato il pubblico: merito del suo innegabile talento, che ha trovato proprio nel personaggio della tormentata antieroina la sua miglior espressione. Bella, la Ritten, lo è sempre stata, ...

Screenweek : Un dietro le quinte dedicato al debutto dietro la macchina da presa di #KrystenRitter nella terza e ultima stagione… - cinemaniaco_fb : ?????????????? Una featurette sul debutto da regista di Krysten Ritter in Jessica Jones 3 - Noovyis : Un nuovo post (Krysten Ritter Steps Into the Director’s Chair in Jessica Jones Season 3 Featurette) è stato pubblic… -