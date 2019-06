Incidente a Cervia Morti Francesco Rossi di Scandiano e Matteo Paolini di Borzano

Reggio Emilia. Due giovani morti in un Incidente a Cervia : Nuova tragedia della strada in Emilia Romagna. A Cervia (Ravenna) è avvenuto uno scontro frontale tra un’auto e un camion

Incidente mortale Cervia - convalidato l'arresto del giovane e concessi i domiciliari : Pinarella di Cervia , Ravenna,, 23 aprile 2019 - Ha ammesso tutto il giovane di Cervia che sabato all'alba ha travolto e ucciso la ventinovenne aretina Giovanna Santorelli : l'alcool consumato in ...

Cervia - 29enne muore in un Incidente stradale. Arrestato un giovane : era ubriaco alla guida : incidente all'alba di sabato 20 aprile a Cervia, in frazione Pinarella. Un 29enne, alla guida ubriaco, si è scontrato a tutta velocità contro un'auto: a bordo si trovavano tre persone. Nulla da fare per una ragazza di 29 anni morta sul colpo. Feriti le due persone che si trovavano nel veicolo. I carabinieri hanno Arrestato il giovane dopo i risultati dell'alcol test.Continua a leggere