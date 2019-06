Giulia De Lellis e Andrea Iannone insieme a Lugano | è amore

ilgiornale

(Di venerdì 7 giugno 2019) Alessandro Pagliucadeedsono stati paparazzatinonostante il silenzio sulla loro presunta storia È tutto vero:Depare si stiano frequentando. Dopo il gossip lanciato dal settimanale Spy arrivano le prime foto della nuova coppia. È il blog di Isa & Chia a pubblicare uno scatto di, in un bar di. La Deha dunque momentaneamente lasciato Verona, la città dove vive da anni, per un weekend in Svizzera, dove abita il pilota di Motogp. I due sono stati prima pizzicati in un bar del posto e poi in un altro locale. Molto probabilmente in un secondo momento si sono spostati a casa dello sportivo visto cheha pubblicato su Instagram un’immagine che lo ritrae di spalle, nel giardino della sua mega villa dove si intravede una vista mozzafiato. È stata forse ...

trash_italiano : 'SPERIAMO CHE IL NOME' il caffeuccio di Giulia De Lellis. #uominiedonne - Elisa60388018 : RT @PDUmorista: Svelato il nuovo amore di Giulia De Lellis, si tratta di un ex di Belen Rodriguez. Il 212 per la precisione #delellis #Belen - MastrotekPino : Uomini e Donne gossip, Giulia De Lellis ha lasciato Andrea Damante per Andrea Iannone -