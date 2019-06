Gianfranco Pappalardo Fiumara arrestato per estorsione | interrogato per ore | è stato

ilfattoquotidiano

(Di venerdì 7 giugno 2019) Il pianista cataneseperdai carabinieri della compagnia di Giarre. L’artista, noto a livello internazionale, èbloccato ieri pomeriggio da militari dell’Arma in abiti civili, davanti alla chiesa di San Matteo, nella frazione di Trepunti. Dopo una perquisizione èportato in caserma e poi trasferito nel carcere di Catania. La notizia dell’arresto, non ancora ufficialmente diffusa dagli investigatori, è stata confermata dal suo legale, l’avvocato Enzo Guarnera, che non conosce i dettagli della vicenda. La Procura di Catania dovrà decidere entro le 13 di di oggi 7 giugno sulla convalida dell’arresto e sull’eventuale richiesta da presentare al Gip. L’eventualerio di garanzia si dovrebbe tenere domani. Secondo quanto riportato da La Sicilia, i carabinieri hanno perquisito anche la vettura dell’artista, ...

