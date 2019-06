Fca-Renault | Elkann stop a dialogo per tutela nostri interessi

Renault-Fca - Di Maio a 24Mattino : “Operazione fallita per interventismo di Stato del governo francese” : “E’ l’interventismo di Stato che ha provocato il fallimento dell’operazione” Renault-Fca. Lo dice il vicepresidente del Consiglio Luigi Di Maio a 24Mattino su Radio 24. “La Francia non ha fatto bella figura, noi anche se in contatto con Fca, abbiamo rispettato un’operazione di mercato. Neanche Renault è contenta dell’interventismo dello Stato francese. Se si fa mercato, una grande azienda parla con ...

Fca e la fusione con Renault - il dramma delle alleanze : la scelta di Sergio Marchionne prima di morire : Certo, sulla trattativa Fca-Renault c'è stato il pesantissimo intervento del governo di Emmanuel Macron, giustificato dal fatto che lo Stato francese controlla il 15 per cento di Reanult che a sua volta controlla il 43,4 per cento della Nissan. Chiaro quindi che, come scrive Daniele Manca sul Corrie

Il Grande Assente nella trattativa (fallita) tra Fca e Renault : “In un'operazione di questa portata, dove sono in gioco centinaia di migliaia di posti di lavoro, più di 30 miliardi di euro di capitalizzazione di Borsa, tecnologie di avanguardia, non possiamo permetterci il lusso di avere qualcuno che non è pienamente convinto. Se alcuni partner esprimono delle reticenze, si può star certi che il progetto fallirà” è il cuore della spiegazione data della doppia intervista-fotocopia a Corriere e Repubblica, ...

Fca-Renault - Elkann : “Agito con coraggio. Più in là era irragionevole spingersi” : “Ci vuole coraggio per iniziare un dialogo come abbiamo fatto noi. Quando però diventa chiaro che le conversazioni sono state portate fino al punto oltre il quale diventa irragionevole spingersi, è necessario essere altrettanto coraggiosi per interromperle”: è così che il presidente di FCA, John Elkann, ha commentato il fallimentare esito delle trattative con Renault. Il mercato azionario, poi, ha dato la sua “visione” sull’accaduto: la brusca ...

Renault-Fca - Di Maio : “Operazione fallita a causa dell’interventismo della Francia Rimpasto? No - ora ministro politiche Ue” : “E’ l’interventismo di Stato che ha provocato il fallimento dell’operazione” Renault-Fca: “La Francia non ha fatto bella figura, noi anche se in contatto con Fca, abbiamo rispettato una operazione di mercato”. Lo ha detto il ministro dello Sviluppo economico Luigi Di Maio a Radio 24 rispondendo a una domanda sull’assenza del governo italiano sul dossier. “Neanche Renault è contenta dell’interventismo ...

Di Maio : "Renault-Fca? Fallita per l'interventismo di Stato" : Ad aver rovinato le nozze tra Renault - Fca, secondo Luigi Di Maio è stato “l’interventismo di Stato”. A Radio 24 il vicepremier commenta il mancato accordo: “La Francia non ha fatto bella figura, noi anche se in contatto con Fca, abbiamo rispettato un’operazione di mercato”. Il governo italiano non è intervenuto, quello francese sì. Questa è la differenza secondo il capo ...

Fca-RENAULT/ Così la politica ha fatto saltare l'accordo : Fca ha ritirato la proposta di fusione presentata a Renault. Sulla scelta pesano le condizioni poste dai governi di Parigi e Tokyo

Dietro il collasso Fca-Renault - la giusta pretesa di Nissan di contare di più : Roma. Non ci sono solo statalismo e politica industriale invadente alla francese all’origine della cancellazione delle trattative per la maggiore fusione nell’Auto degli ultimi tempi. L’accordo tra Fca e Renault prima, per coinvolgere anche Nissan subito dopo, aveva forti punti di efficienza, che d’

Fca ritira la proposta di fusione con Renault : Il Consiglio di Amministrazione di Fiat Chrysler Automobiles questa notte, dopo una lunghissima giornata, ha divulgato una nota con cui ha annunciato il ritiro della proposta di fusione con Groupe Renault. Nella nota si legge:"Il Cda ha deciso di ritirare con effetto immediato la proposta di fusione avanzata a Groupe Renault. Fca continua a essere fermamente convinta della stringente logica evolutiva di una proposta che ha ...

Fca-Renault - Macron sapeva e aveva detto sì : Nel governo francese, a iniziare da Emmanuel Macron, la proposta lanciata da Fca per una fusione con Renault era conosciuta da tempo. Prima cioè del 27 maggio, quando è stata resa pubblica. E tutti avevano detto sì, si fa così come è scritta. Fonti qualificate, che hanno seguito la genesi della trattativa tra Roma e Parigi, rivelano a Huffpost un particolare importante per comprendere il punto di caduta di una ...

Sindacati e opposizioni contro il Governo sulla trattativa Fca-Renault : A detta di tanti, dai Sindacati alle opposizioni, il Governo italiano è il grande assente nella partita Fca-Renault. Il ministro dello Sviluppo Luigi Di Maio, già finito in questi giorni sulla graticola per i tanti dossier, trascurati e finiti male (da Whirlpool a Ilva), invece teorizza addirittura che questa sarebbe la scelta giusta. «L’esito dei ...

Elkann ai dipendenti Fca - "Era irragionevole andare avanti con Renault" : John Elkann, presidente di FCA, ha inviato una lettera ai dipendenti del gruppo in merito alla proposta di fusione con la Renault, spiegando i motivi del ritiro dellofferta avvenuto nelle scorse ore. La scelta di interrompere il dialogo non è stata presa con leggerezza ha scritto Elkann in un passaggio della missiva - ma con un obiettivo in mente: la protezione degli interessi della nostra società e di coloro che lavorano qui, tenendo ...

La non fusione tra Fca e Renault e l'incontro tra Salvini e Di Maio : Draghi sui minibot: "O sono moneta o sono debito". Insomma, non ci sono terze vie, tranne una, che aggiungiamo per farvene parlare a cena: sono una idiozia e anche pericolosa. E poi, costretto dalle domande sull'Italia, deve nuovamente parlare di un singolo paese e spiegare che il problema di Palazz

Fca-Renault - In Borsa escono sconfitti i francesi : La Borsa ha emesso un suo primo verdetto sulla mancata fusione tra la Fiat Chrysler Automobiles e la Renault. A subire le maggiori perdite sono stati i francesi: le azioni della Losanga hanno aperto la seduta a Parigi in calo dell8% per poi chiudere con un -6,82%. Al contrario il titolo FCA non solo ha limitato le perdite rispetto a un avvio di scambi in sofferenza (-3,62%) ma ha registrato, alla fine delle contrattazioni, un rialzo marginale ...