Ciclismo | la Bahrain-Merida si prepara al Gp di Lugano | Vincenzo Nibali guida la

Ciclismo - si allarga ancora l’Operazione Aderlass! Sospetti dell’UCI su Milan Erzen - dirigente della Bahrain Merida : Proseguono incessantemente le indagini in merito alla tristemente nota Operazione Aderlass, ultimo scandalo doping che ha coinvolto il mondo del Ciclismo internazionale. L’Unione Ciclistica Internazionale sta prendendo in considerazione un possibile collegamento tra il medico tedesco Mark Schmidt, al centro dell’inchiesta, ed il numero uno del Team Bahrain Merida, lo sloveno Milan Erzen. Le indiscrezioni parlano di un contatto, ...

Ciclismo – Inchiesta Ardelass - la Bahrain Merida prende provvedimenti dopo il nuovo scandalo doping : “sospesi Koren e Bozic” : La Bahrain Merida prende subito provvedimenti: sospesi temporaneamente Koren e Bozic a causa del loro coinvolgimento nel nuovo scandalo doping emerso dall’Inchiesta Ardelass A poche ore dalla partenza dell quinta tappa del Giro d’Italia, l’Inchiesta Aderlass ha costretto l’UCI a sospendere diversi ciclisti, accusati di essere coinvolti in uno scandalo di trasfusioni di sangue. Tra i corridori coinvolti spicca il ...

Ciclismo - Team Bahrain Merida : 'Bilancio non positivo - con Nibali siamo fiduciosi' : Per i protagonisti attesi al Giro d'Italia che scatta sabato 11 maggio da Bologna questi sono gli ultimi giorni per completare il percorso di avvicinamento alla corsa rosa. Qualcuno sta ancora partecipando alle ultime gare, come Primoz Roglic al Romandia, ma la maggior parte ha già chiuso il conto con le corse di preparazione e si sta allenando per rifinire la condizione. Tra questi figura anche Vincenzo Nibali, sempre atteso sulle strade della ...

Ciclismo – Pozzivivo operato a Crotone : il ciclista della Bahrain Merida segue la sua squadra anche dall’ospedale [FOTO] : Domenico Pozzovivo non abbandona la sua Bahrain Merida: il ciclista lucano ha seguito il suo team anche dall’ospedale di Crotone, dove è stato operato oggi E’ stato operato oggi Domenico Pozzivivo dopo la terribile caduta di pochi giorni fa alla Freccia Vallone: il ciclista lucano è stato sottoposto ad un intervento a Crotone, alla clinica odontoiatrica specializzata in interventi maxillofacciali “Calabrodental”. Un ...

Ciclismo – Infortunio Pozzovivo : aggiornamenti sulle condizioni del ciclista della Bahrain Merida : aggiornamenti sulle condizioni di Domenico Pozzivivo: ecco come sta il corridore della Bahrain Merida dopo la terribile caduta di ieri alla Freccia Vallone Una terribile botta, ieri , nella Freccia Vallone, per Domenico Pozzovivo, caduto a circa 30 km dalla conclusione dell’edizione 2019. Il ciclista italiano ha riportato una commozione cerebrale che lo ha costretto a tornare immediatamente in Italia dove dovrà recuperare in vista ...

Ciclismo - rinnovo in casa Bahrain-Merida : il giovane sloveno prolunga per altre due stagioni : Il giovane sloveno ha prolungato il suo contratto per altre due stagioni, affidando la sua soddisfazione al sito ufficiale del club rinnovo di contratto per Matej Mohoric, la Bahrain-Merida ha prolungato l’accordo con il giovane sloveno per altre due stagioni. Arrivato nel 2018 dalla Cannondale, il classe ’94 è riuscito a vincere una tappa al Giro d’Italia, nonché il BinckBank Tour e il Giro di Germania. Un rinnovo ...