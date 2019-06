Camionista spara a rivale sull' A10 dopo lite per un sorpasso

ilgiornale

(Di venerdì 7 giugno 2019) Fabrizio Tenerelli Un romeno di 36 anni ha aggredito il collega portoghese, di 55 anni,ndogli ad un occhio con una pistola ad aria compressa, al culmine di unaper un'Autostrada dei Fiori, a Imperia Era più o meno da Ventimiglia che proseguiva la schermaglia tra due camionisti: un romeno di 36 anni e un portoghese di 55 anni, inper unevidentemente non gradito. Tra un colpo di clacson e uno di abbaglianti, alla fine uno di loro fa cenno aldi fermarsi per chiarirsi. I due autotrasportatori spengono il motore e scendono dalla motrice del tir,a corsia di accelerazione dell’Autostrada dei Fiori, all’altezza del casello di Imperia, in direzione Genova. Prima volano gli insulti, poi gli spintoni e anche qualche schiaffo. Alla fine il romeno estrae una pistola ad aria compressa, fedele riproduzione di una Glock e la punta contro ...

