Buon compleanno… Pippo! – Una serata evento per celebrare i 60 anni di carriera di Pippo Baudo. : È festa grande, per la televisione italiana. Questa sera, alle 20:35, su Rai 1 andrà in onda Buon compleanno… Pippo!. Una serata speciale per celebrare il compleanno di uno dei decani del piccolo schermo: Pippo Baudo, infatti, festeggia oggi 83 anni, ma festeggia anche i sessant’anni di una carriera televisiva ricca di successi e di momenti che sono rimasti nella memoria del pubblico, […] L'articolo Buon compleanno… ...

Buon compleanno… Pippo : stasera lo show-evento su Rai 1 per festeggiare Baudo. Tutti gli ospiti : Buon Compleanno... Pippo Nel giorno del suo 83esimo compleanno, Rai 1 rende omaggio a Pippo Baudo con uno show-evento in prima serata, a partire dalle 20.30, dal titolo Buon Compleanno… Pippo. Una vera e propria festa in compagnia di amici e colleghi, molti dei quali ‘li ha inventati lui’, per festeggiare anche i 60 anni di carriera. “La Rai organizzerà per me una grande festa alla quale prenderanno parte gli amici più ...

Buon compleanno…Pippo - venerdì 7 giugno alle 20 : 30 su Rai 1 : venerdì 7 giugno alle 20:30 su Rai 1 appuntamento con Buon compleanno…Pippo, il programma che celebra gli 83 anni ed i sessant'anni di carriera di Pippo Baudo

Guida tv Venerdì 7 giugno - Buon Compleanno…Pippo! : Guida tv di Venerdì 7 giugno – Cosa c’è stasera in tv?Rai 1 ore 20:30 Buon Compleanno…PippoRai 2 ore ore 21:20 Ossessione omicidaRai 3 ore 21:20 Smetto quando voglio – MasterclassCanale 5 ore 21:40 Atomica Bionda 1a Tv Free Rete 4 ore 21:25 Quarto GradoItalia 1 ore 21:25 Il cosmo sul comòLa7 ore 21:15 Propaganda LiveTv8 ore 21:25 4 HotelNove ore 21:20 Belve 1a Tv Serie Tv e Film in Tv Venerdì 7 giugno – I ...

Programmi TV di stasera - venerdì 7 giugno 2019. Su Rai1 «Buon compleanno… Pippo» : Pippo Baudo Rai1, ore 20.35: Buon compleanno… Pippo Pippo Baudo festeggia due compleanni: sessanta anni di televisione e ottantatré di età. La Rai omaggia il “principe” dei conduttori televisivi con un evento in prima serata su Rai1 dal titolo “Buon compleanno… Pippo”. Negli studi Fabrizio Frizzi di Roma saranno presenti molti artisti famosi come Fiorello, Jovanotti, Albano e Romina Power, Giorgia, Michelle Hunziker, Gigi D’Alessio, Tullio ...