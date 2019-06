A qualcuno piace caldo | i 5 peperoncini più piccanti del mondo

today

(Di venerdì 7 giugno 2019) Siete amanti del peperoncino? Ecco la classifica più hot del momento! Avrete il coraggio di assaggiarli?

ilpost : I #peanuts di oggi, con quello che dovremmo fare tutti quando ci piace qualcuno - brunosvoice : Ogni volta che qualcuno va al cinema a vedere #Aladdin , e torna a casa con la crush per Mena, me ne rendo conto pe… - misonoscocciata : RT @PolScorr: @DavidBlack1980 @jacopo_iacoboni Ah ok, scusami Nei libri di Jacopo, in particolare, emerge un progetto praticamente crimina… -