Oroscopo del giorno 9 giugno : Vergine motivata - Gemelli insicuro - Cancro top : Le previsioni degli astri di domenica 9 giugno non sono favorevoli per l'Acquario, che sarà molto agitato, mentre lo Scorpione con Venere dalla sua parte avrà una giornata molto interessante. Scopriamo le previsioni degli astri per tutti i segni zodiacali. Da Ariete a Vergine Ariete: sul piano sentimentale dovrete cercare di essere molto cauti. Se avete iniziato da poco una storia sentimentale, non siete frettolosi nel fare progetti: ogni cosa ...

L'oroscopo di domani venerdì 7 giugno - 1^ sestina : leoncini e Vergine volano - Ariete ko : L'oroscopo di domani 7 giugno 2019 ha già messo la "quinta marcia", pronto a stilare le classifiche sui segni fortunati e quelli con presunte difficoltà. Per il prossimo venerdì in analisi principalmente i comparti inerenti amore e lavoro riguardanti i soli Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine. Pronti a dare un nome ai segni migliori e peggiori di questo venerdì di fine settimana? In anteprima annunciamo, non con qualche ...

Oroscopo settimana dal 10 al 16 giugno : Vergine fortunata - Leone passionale : La nuova settimana dal 10 al 16 giugno sorriderà ai nati sotto il segno della Bilancia, mentre i Gemelli dovranno affrontare qualche contrattempo. Scopriamo le previsioni degli astri di tutti i segni zodiacali. Da Ariete a Vergine Ariete: Mercurio a vostro sfavore rischierà di rendervi parecchio nervosi. Dovrete cercare di prendervi una pausa dal lavoro e cercare di dedicarvi maggiormente alle relazioni sentimentali. Giovedì e venerdì giornate ...

L'oroscopo dell'amore di coppia - 7 giugno : Vergine determinata - Capricorno nervoso : Le previsioni astrali di venerdì puntano un riflettore sulla sensibilità di ciascun segno zodiacale, facendo strada nei cuori ed elargendo dei consigli che toccano la parte più vulnerabile dei simboli dello Zodiaco. Di seguito L'oroscopo dell'amore di coppia segno per segno. L'oroscopo dell'amore di venerdì Ariete: cercate di tenere alcuni problemi lavorativi al di fuori della relazione di coppia, altrimenti rischierete di accumulare una ...

Oroscopo weekend 22-23 giugno : divertimento per Toro - relax per Vergine : Il 22 e il 23 giugno 2019 saranno due giornate caratterizzate da gite, svago e viaggi, ma anche da tanto amore ed erotismo allo stato puro. Sarà il caso della Bilancia, del Capricorno e dei Gemelli. weekend moderato per la Vergine e per il Leone. Ariete e Acquario stabili. Di seguito le previsioni degli astri per il fine settimana. L'Oroscopo del fine settimana dall'Ariete alla Vergine Ariete: weekend impegnativo. Rapporto altalenante con i ...

L'oroscopo di domani 6 giugno : Vergine intraprendente - Capricorno sospettoso : Le previsioni astrali di giovedì incitano i segni zodiacali a fare di più, per migliorare la sfera affettiva e ottenere successi in ambito lavorativo. Di seguito L'oroscopo segno per segno. L'oroscopo di giovedì dall'Ariete alla Vergine Ariete: il vostro equilibrio psicofisico è scombussolato dal sovraffollamento planetario presente nel domicilio del Cancro. Potreste essere colpiti da un umore altalenante che vi rende a tratti energici a tratti ...

L'oroscopo di domani 5 giugno : Vergine testarda - Bilancia curiosa : L'oroscopo di mercoledì invita ciascun simbolo zodiacale a tenere a bada un atteggiamento altalenante innescato da incroci planetari negativi. Di seguito le previsioni astrologiche segno per segno. Astri e oroscopo di mercoledì dall'Ariete alla Vergine Ariete: sentite molto forte il desiderio di affermare la vostra ambizione in ambito lavorativo, ma la vostra forza viene meno e alcuni nemici cercano di ostacolarvi, tramando nell'ombra. Gli amori ...

L'oroscopo del 5 giugno da Ariete a Vergine : a gonfie vele Toro e Cancro : L'oroscopo di mercoledì 5 giugno 2019 riprende a valutare i settori legati all'amore e al lavoro. In primo piano la parte della settimana legata ai primi sei segni dello zodiaco. Dunque sotto analisi in questa sede Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine. Tra i sei simboli astrali appena citati ad avere la meglio saranno senz'altro coloro nativi in Toro e Cancro, entrambi sottoscritti in classifica stelline con le cinque stelle della ...

Oroscopo della settimana dal 17 al 23 giugno : Gemelli annoiato - Vergine rilassata : Nel corso della settimana da lunedì 17 a domenica 23 giugno il Sole si sposterà nel segno del Cancro, dove già si trovano Marte e Mercurio. Nettuno sarà ancora nella costellazione dei Pesci, ma a fargli compagnia ci sarà la Luna. Venere in Gemelli regalerà a questo segno più intesa e passione. Saturno in Capricorno procurerà ancora qualche perplessità. Urano si troverà in Toro e Giove in Sagittario. Di seguito le previsioni astrologiche ...

L'oroscopo 3 giugno : cambiamenti per Toro e Vergine : L’oroscopo del 3 giugno è pronto ad annunciare le novità che riguardano ogni segno zodiacale. Si anticipa che alcuni segni devono affrontare alcuni cambiamenti mentre altri sono alle prese con delle questioni da risolvere. Di seguito, le previsioni degli astri da Ariete a Pesci. Oroscopo giornaliero da Ariete a Vergine Ariete – È un periodo che dovete credere fortemente nelle vostre capacità. Coloro che valgono, sicuramente faranno qualcosa ...

L'oroscopo dell'amore per i single - 3 giugno : Ariete emotivo - Vergine sensibile : Le previsioni astrologiche dedicate ai cuori solitari di lunedì incitano i simboli zodiacali a passare all'azione, cogliendo gli influssi fortunati al volo e concretizzandoli. Di seguito L'oroscopo dell'amore per i single segno per segno. Emozioni profonde nelL'oroscopo dell'amore Ariete: il Sole si congiunge alla Luna nel cielo dei Gemelli e punta un riflettore sulla vostra emotività. Sarete molto propensi ad analizzarvi interiormente, a caccia ...

L'oroscopo di domani 2 giugno : Vergine determinata - Acquario socievole : L'oroscopo di domenica indirizza ciascun segno zodiacale verso la strada giusta, quella che raggiunge un benessere sentimentale o professionale tanto ambito. Le previsioni astrali seguenti tracciano un percorso stellare da seguire con fiducia. L’oroscopo di domenica Ariete: piuttosto taglienti nel modo di esprimervi, attenzione a non ferire gli altri con la vostra franchezza. Marte in quadratura vi disturba e potrebbe rendervi troppo nervosi, ...