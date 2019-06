Ue | Brunetta | “Conte | Salvini e Di Maio? Dilettanti allo sbaraglio E il povero Tria è in

ilfattoquotidiano

(Di giovedì 6 giugno 2019) “Procedura d’infrazione della Commissione Europea all’Italia? Sarebbe la prima per deficit e debito eccessivi dalla nascita dell’euro. E’ la bomba atomica delle procedure di infrazione, cioè riguarda il cuore della coerenza rispetto alla moneta unica. Il vero problema è che, rispetto a questa bomba atomica potenziale, il governo italiano si comporta come un manicomio, con tutto il rispetto per il manicomio”. Sono le parole del deputato di Forza Italia, Renato, ospite de “L’Italia s’è desta”, su Radio Cusano Campus. Conti pubblici, Moody’s: “La reazione dei mercati avrà più effetto di procedura Ue” Il parlamentare spiega: “Nel governo ogunno dice la sua e lo dice in maniera folle e contraddittoria. Quello che sembra per il ...

