Paccheri in sugo di melanzane e friarelli Piatto unico

cosacucino.myblog

(Di giovedì 6 giugno 2019) Isono tipici del Centro e del Sud Italia. Vengono chiamati anche canneroni grandi ciociari o tufoli, se sono lisci; oppure maniche o millerighini se sono rigati.alleIngredienti Pepe Pomodori pelati Aglio 1 spicchio1 Sale200 gr Basilico fresco 1 mazzetto Olio per friggere Preparazione Per 4 persone, prendete una melanzana lunga media tagliata a fette sottili, 200 g ditagliati a metà e 600 g di pomodori freschi pelati a filetti. Friggetenell’olio, scolaliateli , asciugateli e tieneteli da parte. Lasciate in padella solo 3 cucchiai dell’olio usato per la frittura, soffriggette uno spicchio d’aglio tritato, aggiungete un mazzetto di basilico tritato, i pomodori, sale e pepe e continnuate la cottura i a fuoco medio per 20 minuti. Aggiungete le verdure fritte e lascia ...

Stefy18Stefy : RT @Armadillina: Non so da voi oggi Cosa si mangia a pranzo Madame paccheri con sugo alla genovese Fatto cuocere per 6 ore a fuoco lento du… - luisaMononoke : RT @Armadillina: Non so da voi oggi Cosa si mangia a pranzo Madame paccheri con sugo alla genovese Fatto cuocere per 6 ore a fuoco lento du… - Barbarasbadata : RT @Armadillina: Non so da voi oggi Cosa si mangia a pranzo Madame paccheri con sugo alla genovese Fatto cuocere per 6 ore a fuoco lento du… -