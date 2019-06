Meteo | allarme caldo per il weekend | temperature di fuoco al Centro Sud | oltre +40°C tra

Meteo - è subito allarme caldo : scatta il bollino rosso per il weekend - oltre +40°C al Centro/Sud! : Meteo – Dopo il freddo e le piogge eccezionali del mese di Maggio concluso la scorsa settimana con anomalie termiche negative senza precedenti negli ultimi decenni (attendiamo i dati ufficiali), questo Giugno è iniziato all’insegna del gran caldo nel Nord Italia dove ieri le temperature hanno raggiunto addirittura +32°C nel cuore delle Alpi, ad Aosta e Bolzano. Ha fatto ancora più caldo in Europa, con +33°C a Parigi e +35°C a Potsdam ...

Allarme rocce spaziali : la Terra rischia un “bombardamento regolare” dallo sciame Meteorico delle Tauridi : Negli ultimi decenni, gli astronomi si sono chiesti se un vicino sciame di materiale che la Terra attraversa regolarmente possa contenere rocce in grado di creare un pericolo per gli abitanti del pianeta. Ora un team di ricercatori della University of Western Ontario sta chiedendo un’analisi più approfondita di questa area, ossia lo sciame meteorico delle Tauridi, che si prepara al suo passaggio più ravvicinato in oltre 40 anni in occasione ...

Allerta Meteo - allarme alluvione in Emilia Romagna : 16.400 sacchi di sabbia per arginare il disastro : 16.400 sacchi di juta, che possono essere riempiti di sabbia per la protezione dalle alluvioni, sono partiti per la provincia di Modena dall’Alto Adige. Il coordinamento delle regioni della Commissione speciale di protezione civile ha richiesto poco dopo le 16 il supporto della Protezione civile provinciale per le zone colpite da inondazioni in Emilia-Romagna. “Entro 6 ore dalla richiesta possiamo fornire i sacchi”, spiega il ...

Allerta Meteo - allarme fiume Secchia : codice arancione per il transito di un’onda di piena : La Sala operativa della Protezione civile della Regione Lombardia, la cui attivita’ e’ coordinata dall’assessore al Territorio e Protezione civile, Pietro Foroni, a causa del transito di un’onda di piena sul fiume Secchia, in territorio mantovano, ha emesso un avviso di criticita’ moderata e localizzata (codice arancione) nei Comuni di Moglia, Quistello e San Benedetto Po dalle 20 di oggi e fino a domani, ...

Allerta Meteo - forte maltempo sull’Italia : avviso estremo della Protezione Civile - è allarme Rosso! : Allerta Meteo – Una nuova perturbazione di origine nord-atlantica, presente sul Mediterraneo centrale, determinerà una intensificazione del maltempo sulle regioni settentrionali dell’Italia, con piogge e temporali diffusi, specialmente in Lombardia, Emilia-Romagna e Veneto. Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della Protezione Civile d’intesa con le regioni coinvolte – alle quali spetta l’attivazione dei sistemi di ...

Allerta Meteo Emilia-Romagna : la Protezione Civile in allarme - il Governo dichiara lo “stato di mobilitazione” : Il Presidente del Consiglio dei Ministri, Giuseppe Conte, ha firmato la dichiarazione dello stato di mobilitazione del Servizio nazionale della Protezione Civile accogliendo la richiesta del Presidente della Regione Emilia Romagna, colpita da una forte ondata di maltempo e soprattutto in allarme per i fenomeni Meteo estremi previsti per le prossime ore. Meteo, è Allerta per il Nord: “pugnalata” del Vortice Polare a fine Maggio (!!), allarme ...

Meteo - è allerta per il Nord : “pugnalata” del Vortice Polare a fine Maggio (!!) - allarme grandine e alluvioni : Massima allerta Meteo per il Nord Italia che è già da giorni sotto una pioggia battente ma stasera verrà investito da una nuova perturbazione proveniente dall’oceano Atlantico settentrionale: è una clamorosa “pugnalata” del Vortice Polare, fuori stagione, tanto che le temperature crolleranno considerevolmente, al punto che sulle Alpi tornerà la neve oltre i 1.400 metri di altitudine. La colonnina di mercurio precipiterà a +10°C ...

Allerta Meteo - Estofex lancia l’allarme : il ciclone africano porta temporali e nubifragi al Nord Italia : Allerta Meteo – Piove su gran parte d’Italia per il ciclone di origine africana posizionato sul Mar Tirreno e nelle prossime ore ci attende un’intensificazione dei fenomeni, soprattutto al Nord ma anche su gran parte del Centro e sulla fascia tirrenica meridionale tra Campania, Basilicata e Calabria. Ecco allora che anche Estofex (European Storm Forecast Experiment) lancia l’allarme maltempo. Allerta di livello 1 per il Nord Italia, la ...

Allerta Meteo - pesantissimo avviso della Protezione Civile per il maltempo di Martedì : allarme arancione in 3 Regioni - “vite umane a rischio” [BOLLETTINI] : Allerta Meteo – La circolazione depressionaria, attualmente posizionata sul Tirreno, continuerà a determinare una fase di spiccato maltempo su gran parte dell’Italia, in particolare sulle Regioni tirreniche centro-meridionali. L’arrivo di un nuovo sistema perturbato nord-atlantico inoltre produrrà, nel corso della giornata di domani, un’intensificazione dei fenomeni al nord con piogge e temporali diffusi. Sulla base delle previsioni ...

Allerta Meteo - il ciclone Africano si abbatte sull’Italia : fenomeni estremi in tutto il Paese - è allarme maltempo [MAPPE] : Ennesima Domenica di maltempo in questo pazzo Maggio 2019 sull’Italia: forti piogge stanno già interessando gran parte del Paese, con impetuosi venti di scirocco che hanno superato i 75km/h nello Stretto di Messina. Le piogge più forti al momento si stanno verificando in Sardegna, Campania, Toscana, Marche e Abruzzo mentre lo scirocco sta facendo aumentare le temperature in modo particolarmente significativo al Nord/Est, dove abbiamo +24°C ...

Meteo - il ciclone Africano si avvicina : violenti temporali con grandine - è l’allarme per Domenica e Lunedì [MAPPE] : Scatta l’Allerta Meteo per l’Italia: il ciclone Africano proveniente dal Maghreb si sta avvicinando minaccioso al nostro Paese, e sta provocando i primi fenomeni di maltempo con piogge intense in Sardegna e forti temporali al Nord, dove le massime hanno raggiunto i +27°C in varie località della pianura Padana ma i contrasti termici stanno facendo letteralmente “esplodere” cumulonembi da cui si scatenano autentici ...

Giro d’Italia - Gavia ad altissimo rischio : muri di 12 metri di neve - allarme valanghe e incubo previsioni Meteo : Il passaggio del Giro d’Italia dal Passo Gavia nella durissima tappa Lovere-Ponte di Legno in programma per Martedì 28 Maggio è sempre più a rischio. La situazione è proibitiva: intorno alla strada del passo ci sono muri alti fino a 12 metri di neve, e nonostante i lavori procedano su entrambi i versanti (quello bresciano e quello valtellinese), ed è molto probabile in 4 giorni si possa arrivare a riaprire la strada perchè sono circa 20 ...

Allerta Meteo - pesante avviso della protezione civile per Giovedì 16 Maggio al Sud : allarme arancione in Calabria : Allerta Meteo – Un’ampia area ciclonica centrata sull’Italia e alimentata da un nucleo freddo in discesa sull’area tirrenica determinerà condizioni di instabilità al Sud, in particolare su Calabria e Sicilia, con piogge, temporali, locali grandinate e venti forti. Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della protezione civile d’intesa con le regioni coinvolte – alle quali spetta l’attivazione dei sistemi di protezione ...

Allerta Meteo - Estofex lancia l’allarme per il Sud Italia : forti piogge e vento - grandine di grandi dimensioni e rischio tornado : Allerta Meteo – Il maltempo continua a tenere stretta la sua morsa sull’Italia e dopo le piogge torrenziali che da diversi giorni colpiscono il Centro, i fenomeni si estendono anche al Sud. Ed Estofex (European Storm Forecast Experiment) ha lanciato un’Allerta proprio per le regioni meridionali dell’Italia. Livello di Allerta 1 per la Sicilia, il Sud Italia e le aree circostanti principalmente per forti raffiche di vento, isolata grandine di ...