Il destino di stelle cadenti di Emanuele Zanardini

Dai campi alla dirigenza - il destino di molte stelle del calcio : da Zanetti a Pellissier : La notizia è ufficiale ed è rimbalzata su qualsiasi notiziario e social network: Sergio Pellissier, capitano dell'Udinese, lascia definitivamente i campi di calcio, per restare nelle retrovie dirigenziali del club calcistico che lo ha ospitato per 19 lunghi anni di servizio nelle sue fila. Si tratta di un altro grande del calcio italiano che lascia un posto vuoto nel cuore dei tifosi, in qualche modo come Daniele De Rossi, che lascia ...