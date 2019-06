Governo | incontro tra Luigi Di Maio e Matteo Salvini a Palazzo Chigi Fonti M5s

Luigi Di Maio - incontro al Quirinale con Sergio Mattarella : il M5s vuole che il Governo vada avanti : Luigi Di Maio è stato ricevuto da Sergio Mattarella al Quirinale dopo il discorso del presidente del Consiglio Giuseppe Conte con il suo ultimatum al governo. L'incontro non era stato prefissato e il vicepremier cinque stelle è salito al Colle per confermare la volontà del Movimento di andare avanti

Scuola - PAS docenti 36 mesi e reclutamento ultime notizie : fissato incontro chiave Governo-sindacati : Il Ministero dell’istruzione ha convocato le organizzazioni sindacali per lunedì prossimo, 3 giugno, alle ore 12,30 per la prosecuzione dei lavori del tavolo tematico sul reclutamento scolastico. Lo hanno annunciato i sindacati attraverso una nota pubblicata sui rispettivi siti ufficiali: ‘Ci aspettiamo che l’amministrazione – scrive la Flc-Cgil – che già si è informalmente espressa sulle nostre rivendicazioni, dia una ...

Governo ultime notizie : incontro Conte-Salvini a Palazzo Chigi : Governo ultime notizie: incontro Conte-Salvini a Palazzo Chigi Primo confronto post elettorale tra gli azionisti di Governo. Dopo l’exploit della Lega e la brusca frenata del Movimento Cinque Stelle alle elezioni europee, i vertici del Governo gialloverde si riuniscono per fare il punto sugli equilibri interni all’esecutivo. Il presidente Giuseppe Conte in una nota ha fatto sapere di aver avuto un confronto approfondito, ma ...

Scuola - contratto e aumento stipendi ultime notizie : esito incontro Governo-sindacati : Nella giornata di ieri, le rappresentanze sindacali hanno incontrato quelle del Governo nel primo di una serie di confronti sul prossimo rinnovo di contratto e sulla questione degli aumenti stipendiali per il personale scolastico. contratto Scuola e aumenti stipendiali: ecco di cosa si è parlato nell’incontro di ieri In una nota congiunta, Flc-Cgil, Cisl, Uil, Snals e Gilda, ovvero i sindacati firmatari dell’intesa dello scorso 24 ...

Scuola - precariato ultime notizie : esito dell’incontro Governo-sindacati : Nel pomeriggio di ieri, 16 maggio, le rappresentanze dei sindacati e del Ministero dell’Istruzione si sono incontrati per proseguire il confronto sul tema del precariato, secondo l’intesa raggiunta da Governo e parti sociali lo scorso 24 aprile. Incontro Miur-sindacati: la proposta sindacale per i docenti con 36 mesi di servizio Il Ministro dell’Istruzione, Marco Bussetti, non era presente all’incontro a causa di impegni ...

Scuola : incontro Governo-sindacati del 6 maggio - sul tavolo precariato e aumenti stipendio : Il primo di una serie di incontri già calendarizzati per la Scuola si è svolto ieri 6 maggio. Al Miur, rappresentanti del Governo, con in prima linea il titolare del dicastero, il Ministro dell'Istruzione Università e Ricerca, Marco Bussetti, hanno incontrato i sindacati per iniziare ad affrontare i punti oggetto dell' intesa dello scorso 24 aprile. "Un incontro importante e proficuo", così ha commentato il Ministro a margine del summit di ieri ...

5G - Governo - Libia. L'incontro di Eisenberg con Fanpage raccontato dal direttore Piccinini : LE SANZIONI ALL'IRAN Riguardo poi le ultime notizie sull'economia e sul fatto che l'Italia non potrà più comprare petrolio dall'Iran poiché Teheran è sotto sanzioni, racconta Piccinini, Eisenberg 'ha ...

Conte sul caso Siri 'Confido di poterlo vedere già domani'. Ma Palazzo Chigi 'Incontro slitterà'. Salvini 'Nessuna minaccia per il Governo' : ll presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, dalla Cina torna sul caso Siri . E, dopo aver ribadito che se sarà necessario costringerà alle dimissioni il sottosegretario alle infrastrutture indagato ...