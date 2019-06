Elisabetta Canalis scherza con la figlia e i palloncini “a doppio senso”

Elisabetta Canalis scherza con i palloncini a doppio senso : Elisabetta Canalis è tornata a stuzzicare la fantasia dei suoi follower. Dopo aver pubblicato un video su Instagram mentre preparava dei biscotti ora è la volta dei palloncini... Elisabetta ha girato un video, pubblicato poi su Instagram, mentre stava tornando a casa dopo aver preso la figlia a scuola. La bambina aveva ricevuto dei palloncini da portare a casa. A quel punto la showgirl sarda ha deciso di farne partecipi anche i suoi follower. ...

Elisabetta Canalis super hot senza veli scatena i fan : La modella e showgirl pubblica su Instagram una foto che la mostra in tutto il suo splendore. Il ritratto in bianco e nero esalta in modo elegante tutta la perfezione del suo corpo dalle curve decisamente super sexy. E' strepitoso il senza veli di Elisabetta Canalis che ha deciso di festeggiare la domenica facendo una bella sorpresa ai suoi follower. La showgirl ha tirato fuori dal cassetto un suo scatto in bianco e nero dell'anno scorso, ...

Sei troppo magra! Elisabetta Canalis fa preoccupare i fan : Uno splendido ritratto in bianco e nero dove Elisabetta Canalis si mostra in tutto il suo splendore su Instagram. Ma i fan sono colpiti dalla schiena che denuncia un'eccessiva magrezza della showgirl sarda. Gambe toniche, dècolléte alto e sodo senza reggiseno, eppure sono in tanti a concentrarsi sulla schiena che rivela un'eccessiva magrezza per via delle costole sporgenti e le scrivono:"Sei bellissima, ma troppo magra!" Non è la prima volta ...

Elisabetta Canalis scherza in video : "Che brutta con gli occhiali!" - : Sandra Rondini La showgirl è presbite. Arresasi alla realtà, è uscita di casa con un look acqua e sapone per comprare un paio di occhiali a buon mercato. Solo 5 dollari. Ma appena è tornata in auto e si è guardata perplessa allo specchio, nello stereo ha messo "brutta" di Alessandro Canino Elisabetta Canalis ha postato un divertente video su Instagram in cui, senza trucco e con i capelli raccolti in modo molto comodo e naturale, si ...

Elisabetta Canalis criticata sui social per l’eccessiva magrezza : Elisabetta Canalis in questo periodo si trova Austria per lavoro e sta condividendo qualche scatto su “Instagram” di questa esperienza in Europa. L’ultima foto della Canalis però sta dividendo i follower: per alcuni è dimagrita eccessivamente. “Troppo magra, con qualche chilo in più saresti più bella” fa notare una fan. “Magna cocca, altrimenti ti porta via il vento” è il suggerimento di un’altro follower. Un utente le fa notare che nonostante i ...

Elisabetta Canalis spaventa i fan : "Sei troppo magra" : I follower sono sempre molto attenti quando si tratta di personaggi famosi e, questa volta, sotto la lente di ingrandimento è finita Elisabetta Canalis . La ex velina mora di Striscia la notizia, che ...

Elisabetta Canalis la foto in pigiama divide i fan : Elisabetta Canalis si trova in Austria per lavoro e sta condividendo qualche scatto su “Instagram” di questa esperienza in Europa. L’ultima foto della Canalis però sta dividendo i follower: per alcuni è dimagrita eccessivamente. “Troppo magra, con qualche chilo in più saresti più bella” fa notare una fan. “Magna cocca, altrimenti ti porta via il vento” è il suggerimento di un’altro follower. Un utente le fa notare che nonostante i presunti chili ...

Elisabetta Canalis - la foto che fa il giro d'Italia : "Questo lo spiego agli stranieri" - un'amarissima verità : "Lo spiego per gli stranieri in Italia". Un post di Elisabetta Canalis su Instagram è diventato velocemente virale in rete. La "traduzione" della ex velina di Striscia la notizia, da anni trapiantata negli Stati Uniti, è ironica e dolceamara e cerca di far capire a chi non è italiano come si ragiona

Elisabetta Canalis si diverte a preparare i biscotti - ma il dettaglio 'hard' non sfugge ai follower : Elisabetta Canalis si cimenta con la preparazione dei biscotti e documenta tutto su Instagram Stories. Per l'ex velina mora sarda, ma ormai californiana d'adozione, l'occasione di qualche...

Elisabetta Canalis senza reggiseno su Instagram : Elisabetta Canalis è stata una delle Veline più amate di Striscia la Notizia. La bella sarda ha ballato sul bancone insieme a Maddalena Corvaglia per ben 4 stagioni, diventando l'emblema della ...

Elisabetta Canalis prepara dei biscotti a forma di pene : per chi saranno? : Elisabetta Canalis ha deciso di mettersi ai fornelli per preparare dei biscotti. L’ex velina ha documentato tutta la preparazione dei dolci nelle sue Instagram story e dalle immagini emerge un dettaglio che ha lasciato di stucco i suoi fan: per tagliare la pasta frolla usa infatti una formina fallica, per cui i biscotti risultano a forma di pene. “Giornata dedicata all’impegno, ogni biscotto è una piccola ...

Elisabetta Canalis - la foto oscena : che cosa fa in cucina. Una roba oltre la censura : Elisabetta Canalis si scatena in cucina e si mette a preparare una teglia di biscotti. Ma attenzione, sono dei dolcetti piuttosto "piccanti". La ex velina infatti per tagliare la pasta frolla una delle formine falliche. Forse voleva preparare dei biscotti afrodisiaci per il marito Brian Perri. Di ce

Elisabetta Canalis hot : il costume è troppo stretto : Con la bella stagione in arrivo, Elisabetta Canalis è sempre più provocante sul suo profilo Instagram. L'ex velina di Striscia la Notizia non perde tempo e passa alla prova costume, regalando ai suoi ...

Elisabetta Canalis e tante mamme vip giocano a fare le gemelline con le loro figlie : Ha suscitato tanta tenerezza la splendida foto pubblicata da Elisabetta Canalis sul suo profilo Instagram. Nell'immagine la si vede abbracciare con grande affetto la sua piccola Skyler e, nella ...