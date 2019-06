Concorso Polizia 2019 | bando 1515 posti in Gazzetta Requisiti e domanda

termometropolitico

(Di giovedì 6 giugno 2019)inBuone notizie per chi attende il maxifinalizzato al reclutamento diallievi agenti delladi Stato. Ildiè riservato ai volontari in ferma prefissata di un anno o quadriennale e in rafferma annuale in servizio o in congedo. Ilè stato pubblicato sullaUfficiale Concorsi ed Esami lo scorso 4 giugno. Ladi partecipazione potrà essere effettuata solo ed esclusivamente online tramite l’apposita pagina dedicati ai concorsi sul sito delladi Stato e il termine ultimo è fissato a inizio luglio. Andiamo a ricapitolare le principali informazioni utili per partecipare al, tra cuie modalità di presentazione delladisponibili Il, come anticipato, è ...

