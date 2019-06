Cantone | “Giudizio sospeso sullo Sblocca cantieri I whistleblowers? Aumentano” Poi

ilfattoquotidiano

(Di giovedì 6 giugno 2019) Il giudizio sul decretontieri resta, anche se non mancano le annotazioni. E poi il plauso per la legge sul whistleblowing, dopo la quale sono aumentati i casi di segnalazione, e l’invito a regolare il conflitto d’interessi. Nella sua ultima relazione da numero uno dell’Anac, Raffaeletraccia un profondo bilancio partendo dal provvedimento che Lega e M5s si avviano ad approvare alla Camera dopo l’ok ottenuto dal Senato. Pur ricordando che “incidente anche sui poteri” dell’Autorità anticorruzione, ma che l’opzione scelta “non è criticabile” a suo avviso, il magistrato campano afferma che “il giudizio complessivo sull’impianto restaanche in attesa che si completi l’iter legislativo della conversione e soprattutto dell’approvazione della legge delega”. Poi il ...

