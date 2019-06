30 anni dalla bufala della fusione fredda Anche Google ha gettato la spugna

wired

(Di giovedì 6 giugno 2019) (Immagine: Getty Images) Un’energia pulita, economica, sostenibile e pressoché illimitata. Queste le mirabolanti promesse che aleggiano attorno al meccanismocosiddettanucleare. Ovvero, per dirla in parole semplici, una replica di quello che accade nel nucleo delle stelle – dove atomi leggeri si fondono tra loro emettendo energia – ma realizzata a temperature infinitamente più basse. Se state pensando che è troppo bello per essere vero, avete quasi certamente ragione: al momento, tutte le evidenze sperimentali indicano con chiarezza che lanucleare, semplicemente, non esiste. Ultima in ordine di tempo quella appena osservata da un’équipe di scienziati finanziati da, che per duehanno indagato il fenomeno arrivando ahinoi alla conclusione che “non c’è alcuna prova dell’esistenza”. Tuttavia, come spesso accade nella ...

