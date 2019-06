Petrolio | Coldiretti | “Dal crollo delle quotazioni sostegno alla ripresa”

meteoweb.eu

(Di mercoledì 5 giugno 2019) Ildel prezzo delè una opportunità per la ripresa economica in un Paese come l’Italia fortemente dipendente dall’estero per il fabbisogno energetico. E’ quanto afferma la Coldrietti nel commentare ilal barile di Brent e WTI. Ildel prezzo del– sottolinea la– deve fare sentire il suo effetto anche sulla spesa degli italiani con il minor costo dei carburanti al quale si aggiungono le economie da realizzare sull’elettricità, sul gas e sulle altre forme di energia che incidono pesantemente sulla produzione, la conservazione e la distribuzione del cibo in un Paese come l’Italia dove l`85% dei trasporti commerciali avviene per strada. Occorre però fare in modo che – conclude– i risparmi generati nei costi per effetto del calo del prezzosi trasferiscano effettivamente nelle pompe e nelle ...