Noa si è lasciata morire di fame e di sete | Disposta un' ispezione

Niente eutanasia - Noa si è lasciata morire di fame. Il Papa : “Una sconfitta di tutti” : La 17enne olandese Noa Pothoven non e' ricorsa all' eutanasia con il permesso delle autorita' del suo Paese, l'Olanda, ma si e' lasciata morire in casa, smettendo di mangiare e bere. A 24 ore dalla diffusione di una notizia che ha fatto il giro del mondo, la vicenda ha assunto contorni piu' precisi e si e' scoperto che una clinica dell'Aja aveva negato a Noa l' eutanasia perche' troppo giovane. Sul caso e' intervenuto Papa Francesco, che ha ...

"Noa Pothovensi si è lasciata morire rifiutando il cibo e l’acqua" - le parole del giornalista che per primo ha seguito il caso : Noa Pothoven si è lasciata morire “rifiutando il cibo e l’acqua”. “Sentiva di non avere nessuna altra opzione”, ha raccontato al Corriere della Sera e a una giornalista di Politico Paul Bolwerk, il giornalista che per primo ha dato notizia della morte della 17enne sul quotidiano olandese De Gerderlander. Tecnicamente quindi non si tratterebbe di eutanasia legale. Nei suoi ultimi giorni, Noa è ...