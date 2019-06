calcioweb.eu

(Di mercoledì 5 giugno 2019) E’ uno dei giovani talenti italiani, e non per niente andrà ad “aiutare” l’Under 21 all’Europeo dopo le due gare di qualificazione dellamaggiore contro Grecia e Bosnia. Niccolòha parlato ieri in conferenza stampa dicendosi concentrato soltanto alla maglia azzurra, il mercato in questo momento non gli interessa e ci sarà modo e tempo per pensarci successivamente. Nel frattempo, il centrocampista del Cagliari si è reso protagonista di una grande rete in allenamento, come mostra ilqui sotto. Una spettacolare acrobazia, da attaccante di razza. Ecco le immagini. Visualizza questo post su Instagram NOOOT BAD, NICO —— : @azzurri —— #CagliariCalcio #forzaCasteddu #CC1920 #instaCasteddu #Cagliari #Casteddu #instaFootball #football #calcio #SerieA #SerieATIM # #VivoAzzurro #Azzurri #...

Vivo_Azzurro : #Nazionale ???? ?? La spettacolare #sforbiciata di #Barella in allenamento ??! #Azzurri #VivoAzzurro #GreciaItalia… - CalcioWeb : Nazionale, #Barella fa il fenomeno: che gol in allenamento! [VIDEO] - loreantomar : RT @Vivo_Azzurro: #Nazionale ???? ?? La spettacolare #sforbiciata di #Barella in allenamento ??! #Azzurri #VivoAzzurro #GreciaItalia #ItaliaB… -