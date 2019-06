I metodi per combattere lo stress in ufficio

vanityfair

(Di mercoledì 5 giugno 2019) Come gestire loe la concentrazioneCerca di essere consapevole e individua l'origine del tuoCon-centrati sul corpo e sulle emozioni: Hai un obiettivo?MIND THE FOOD: L'ALIMENTAZIONE CHE NUTRE IL CERVELLOLavoriamo come mangiamoImpariamo a mangiare in modo consapevoleSnack che ci fanno beneYOGA PER LA CONCENTRAZIONERespira con la panciaFai una pausa e muovitiPratica la consapevolezza H15.27 (lo dice la scienza) inscatta l’ora dell’abbiocco. Un calo di energia e di concentrazione che dura una buona mezz’ora e che incide sulla produttività. Come superarlo? Con un doppio caffè, prendendo qualcosa da mangiare alle macchinette, sperando che passi in fretta oppure mettendo in moto l’oragnismo facendo un po’ di attività fisica. Ma la sonnolenza pomeridiana non è l’unico problema che si deve affrontare durante le numerose ore passate ...

