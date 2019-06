Harper Beckham è cresciuta | 7 anni | è già un’icona di stile e un amore di bambina

caffeinamagazine

(Di mercoledì 5 giugno 2019) Chi non conosce la famiglia? È famosa e seguita in ogni parte del mondo, anche perché papà David, ex calciatore, e mamma Victoria, ex Spice Girl e oggi affermata stilista, hanno quattro figli che sono una meraviglia e che, soprattutto, li seguono in ogni loro apparizione pubblica. Tre maschi e una femminuccia, la piccola di casa che ora èed è sempre più trendy. Dopo Brooklyn (nato nel 1999), Romeo (classe 2002) e Cruz (del 2004), nel 2011 è arrivataSeven. La, che ha preso i colori di David, a luglio soffierà su otto candeline ma dine ha già da vendere. Solo qualche mese fa, le foto dialla sfilata della madre in occasione della London Fashion Week sono finite su tutti i giornali: ha sfoggiato un caschetto davvero glamour, portato liscio e con la frangetta, praticamente identico a quello della regina della moda Anna Wintour. E aveva anche ...

VanityFairIt : L'ex calciatore è tornato a giocare per una partita benefica. A fare il tifo, una serie di tifosi speciali… - zazoomnews : Harper cocca di papà e Cruz in campo per David Beckham - #Harper #cocca #campo #David #Beckham - zazoomblog : Harper cocca di papà e Cruz in campo per David Beckham - #Harper #cocca #campo #David #Beckham -