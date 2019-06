Halo Infinite si mostrerà in versione next-gen all' E3 2019

eurogamer

(Di mercoledì 5 giugno 2019) Durante la conferneza di Microsoft al prossimo E3 i giocatori potranno dare uno sguardo all'attesissimoin-gen, come suggerisce Brad Sams su Thurrott.Questo non fa che confermare le grandi ambizioni del colosso di Redmond per l'E3e, anche se il titolo arriverà su Xbox One, Microsoft e 343 Industries hanno deciso di mostrare a tutti come si presenteràsu hardware-gen.Stando a quanto riportato, però, il gioco non girerà effettivamente su una nuova Xbox, bensì su un PC dotato di controller Xbox e di una configurazione molto simile a quella che sarà la prossima console di Microsoft.Leggi altro...

