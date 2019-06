Google vuole dare rilievo ad app e a giochi di qualità sul Play Store

Google vuole rendere il Play Store più sicuro - soprattutto per i bambini : Google si prepara a introdurre nuovi controlli per rendere sempre più sicuro il Play Store per i più piccoli, ovviamente con l'aiuto degli sviluppatori. L'articolo Google vuole rendere il Play Store più sicuro, soprattutto per i bambini proviene da TuttoAndroid.

Google vuole creare una community di silicio open source per la progettazione di chip : Google è da tempo impegnata nel software open source e pare che ora desideri promuovere una community simile per hardware e chip L'articolo Google vuole creare una community di silicio open source per la progettazione di chip proviene da TuttoAndroid.

Google vuole farti cancellare le app che non usi più : (Foto: Pixabay) Molto spesso si mantengono sullo smartphone applicazioni scaricate anche anni prima e utilizzate per poco tempo o addirittura mai aperte. A proposito di questa pratica molto diffusa, molti utenti hanno segnalato di aver iniziato a ricevere notifiche da parte di Google Play Store, ossia negozio di contenuti per gli smartphone con sistema operativo Android, che invitavano gentilmente a rimuovere le app ormai inutilmente ...

Google non vuole farci spendere troppo sul Play Store e introduce i limiti di budget : Google non vuole che spendiamo troppo sul Play Store e sta testando una nuova funzionalità che consente di impostare un limite al budget di spesa. Potreste già trovarla nelle impostazioni dell'account. L'articolo Google non vuole farci spendere troppo sul Play Store e introduce i limiti di budget proviene da TuttoAndroid.