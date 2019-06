GF 16 | Francesca De Andrè su Taylor Mega | ' La gelosa è lei' | poi coccola Lillio a letto

Blastingnews

(Di mercoledì 5 giugno 2019) Dopo aver litigato furiosamente con GennaroDese l'è presa anche con colei che gli autori del Grande Fratello avrebbero fatto entrare nella Casa per cercare di farla ingelosire:. La concorrente del reality, infatti, ha usato parole al veleno nei confronti dell'influencer ieri: secondo lei, l'unico scopo della ragazza era quello di mettere zizzania e tutta la ricchezza che ostenta in realtà non la avrebbe. La Deal vetriolo anche suSono giornate molto difficili quelle che sta vivendoDeal Grande Fratello 16: a meno di una settimana dalla finale, la ragazza continua a sparare a zero su tutti i concorrenti del reality. Dopo aver litigato furiosamente con Gennaroe avergli dato del verme, la gieffina ha spostato la sua attenzione sull'ospite che ha abitato la casa fino a lunedì scorso. Ovviamente stiamo parlando ...

trash_italiano : Barbara: 'parliamo di Francesca De André' Luca Onestini: #GF16 - _jay8_ : RT @_cestmoii: Francesca De Andrè il giorno 04 Giugno alle ore 14:40 ha bestemmiato urlando PORCO ***. Siete tutti vergognosi: conduttrice… - _cestmoii : Francesca De Andrè il giorno 04 Giugno alle ore 14:40 ha bestemmiato urlando PORCO ***. Siete tutti vergognosi: con… -