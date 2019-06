Comodato d’uso casa | imu e tasi chi deve pagare Come funziona

Comodato d’uso : definizione - normativa e durata : E’ un termine che forse vi suona famigliare, “Comodato d’uso”, ma avete mai approfondito il suo significato? Se non ce n’è stata necessità, molto probabilmente no anche perché se non si è del mestiere, il tema non per nulla facile e nemmeno particolarmente affascinante, con tutto il rispetto per chi se ne occupa per lavoro. Senza la pretesa di fare un corso breve in questo articolo, andiamo a capire meglio quando e perché si parla di Comodato ...