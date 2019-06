Assegni di maternità e malattia | i nuovi importi 2019 e retribuzioni minime

leggioggi

(Di mercoledì 5 giugno 2019) Novità dall’Inps suglidie tubercolosi. L’Istituto ha pubblicato iaggiornati alrelativi ai salari medi convenzionali e alleche afferiscono a queste 3 prestazioni. Lo ha fatto con la circolare n.79 del 3 giugno. La loro misura deve essere calcolata con riferimento a periodi di paga compresi nell’annoper tutta una serie di categorie di lavoratori, che andiamo di seguito ad elencare. Riepiloghiamo di seguito i contenuti della circolare Inps e come cambieranno lein riferimento aglidie tubercolosi.diper lavoratori soci di cooperative Per i lavoratori soci di società e di enti cooperativi i trattamenti economici previdenziali in oggetto, spettanti per eventi da indennizzare sulla scorta di periodi di paga ...

EPAS_Bitonto : riepilogo INPS dei limiti minimi di retribuzione giornaliera per il calcolo delle contribuzioni dei lavoratori dipe… - ENPAB1 : Cosa significa ricevere assistenza da #enpab? Tutela della maternità (e della paternità), asilo nido, assegni di… - palermo24h : Assegni familiari e assegno maternità, come presentare la domanda a Palermo -