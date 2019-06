Sicilia | Musumeci | ' data elezioni ex province spetta al Parlamento | aula è sovrana'

Sicilia : dibattito su ex province - aula sospesa per incontro Miccichè-Musumeci : Palermo, 4 giu. (AdnKronos) - La seduta dell'Assemblea regionale Siciliana è stata sospesa per cinque minuti in attesa di un incontro tra il Presidente dell'Ars Gianfranco Miccichè e il Presidente della Regione Siciliana, Nello Musumeci. L'argomento da affrontare è l'emendamento sulla data delle ele

Sicilia : Romano - 'piena fiducia a Musumeci e ai nostri assessori' : Palermo, 4 giu. (AdnKronos) - "Il risultato elettorale delle Europee ha dimostrato la forza di un progetto politico di Centro che ora va rinforzato sulla base di presupposti indispensabili. Il mio più sentito grazie agli oltre 73 mila elettori che hanno scritto il mio nome sulla scheda e che mi esor

Sicilia : Musumeci - 'mio governo pronto a sostenere sport' : Palermo, 3 giu.(AdnKronos) - "Abbiamo il dovere, attraverso adeguate misure politiche e sociali, di promuovere lo sport. Dobbiamo fare dialogare la scuola con le federazioni sportive, le aule con il Coni. E per raggiungere questo obiettivo la Regione è pronta a fare la propria parte, pur nella ristr

Sicilia : Faraone - 'vergognoso silenzio Musumeci su degrado siti archeologici' : Palermo, 3 giu. (AdnKronos) - “È vergognoso che Musumeci, nella qualità di presidente della Regione e con la delega ai Beni Culturali, non dica una parola e soprattutto non produca un solo atto sul degrado dei siti archeologici di Siracusa che abbiamo denunciato da settimane". Lo dice in una nota il

Sicilia : Musumeci riceve prefetto Trapani a Palazzo d'Orleans : Palermo, 1 giu. (AdnKronos) - Il presidente della Regione Siciliana Nello Musumeci ha ricevuto, in visita di cortesia a Palazzo d'Orleans, il prefetto di Trapani Tommaso Ricciardi. Durante il cordiale incontro, che si è protratto per circa un’ora, si è discusso, in particolare, delle tematiche relat

Palermo : Villino Favaloro sarà Museo Fotografia - Musumeci 'E' la Sicilia che mi piace' : Palermo, 30 mag.(AdnKronos) - Villino Favaloro, a piazza Virgilio, a Palermo, ospiterà presto il primo Museo regionale della Fotografia. Oggi pomeriggio il presidente della Regione Siciliana Nello Musumeci ha firmato l'avvio dei lavori di restauro dell'edificio liberty, finanziati con 1,7 milioni di

Sicilia : Musumeci - 'se democrazia diventa costo siamo in pericolo' : Palermo, 30 mag. (AdnKronos) - "Una provincia snella, agile, non appesantita, con un presidente eletto direttamente. Altro che poltronificio. Se la democrazia diventa un costo siamo tutti in pericolo in Italia. Con la dittatura si risparmia ma credo che ci sarebbe qualche problema". Lo ha detto il p

Sicilia : ex province - Musumeci 'parlamento sovrano anche quando sbaglia' : Palermo, 30 mag. (AdnKronos) - "Il parlamento è sovrano e lo è anche quando, a mio avviso, sbaglia. Perché pur essendo una legge vergognosa quelle sulle ex province, in quanto espropria i cittadini del diritto ad esprimere i vertici degli enti, continuare con la gestione commissariale non mi pare un

Sicilia : Musumeci - 'Legge Delrio? Truffatori su piano istituzionale' : Palermo, 30 mag. (AdnKronos) - "Truffatori sul piano istituzionale". Così il presidente della Regione Siciliana Nello Musumeci parlando con i cronisti della legge nazionale sulle ex province definisce la maggioranza della scorsa legislatura. "Speriamo che il parlamento nazionale si convinca a modifi

Sicilia : Musumeci - 'faremo rimpasto ma non sarà terremoto' : Palermo, 29 mag. (AdnKronos) - "Ho annunciato qualche giorno fa che avrei fatto il rimpasto in estate e ancora l'estate non è arrivata. La Lega non mi ha mai chiesto di entrare in giunta e su questo fronte non c'è alcuna novita'. Faremo il rimpasto ma non sarà un terremoto". Così il presidente della

Europee - in Sicilia Musumeci annuncia il rimpasto : “Entro l’estate. Futuro? Serve partito moderato a sinistra di Salvini” : L’onda lunga delle elezioni Europee arriva anche in Sicilia dove il centrodestra governa già da 18 mesi. Il voto per Bruxelles, infatti, ha disegnato rapporti diversi nella maggioranza di Nello Musumeci. La Lega, infatti, ha eletto due europarlamentari, mentre al centro presunto moderato di Forza Italia ha registrato un sostanziale fallimento. E Musumeci, dunque, annuncia il rimpasto. “C’è la volontà di procedere a un rimpasto ...

Sicilia : Musumeci - 'rimpasto entro estate' : Palermo, 28 mag. (Adnkronos) - "Per quanto riguarda il governo non cambia nulla, fermo restando la mia volontà di voler procedere al rimpasto cosa che faremo entro l'estate perché un ritocco al motore va fatto". Lo ha detto il presidente della Regione Siciliana Nello Musumeci, a margine di un conveg

Sicilia : appello di Musumeci a Conte - 'salvi Catania da tracollo' (2) : (AdnKronos) - La Regione, continua il governatore, "pur in un periodo finanziario di grandi difficoltà, che vede circa il 10% degli enti locali Siciliani già in dissesto e altrettanti in fase di pre-dissesto, così come si era impegnata a fare, ha aiutato il Comune con uno stanziamento straordinario

Sicilia : appello di Musumeci a Conte - 'salvi Catania da tracollo' : Palermo, 24 mag. (AdnKronos) - "Non c'è più tempo da perdere. Il governo nazionale individui e attui subito la soluzione, così come sta facendo con Roma, per salvare il Comune di Catania dal tracollo definitivo, evitandogli così di dover portare i libri in tribunale per fallimento. Confido, pertanto