Salvini minaccia di togliere la scorta a Saviano, per il Consiglio d’Europa è un’intimidazione

(Di martedì 4 giugno 2019) L'intenzione del vicepremier Matteodilaal giornalista Roberto, come ha annunciato lo stesso ministro degli Interni in un video postato su Facebook il 29 maggio, è stata aggiunta oggi alle 'allerte' pubblicate sulla piattaforma per la protezione dei giornalisti deld'Europa.Il caso, secondo l'organizzazione internazionale che si occupa di democrazia, diritti umani, e di identità culturale europea, è stato indicato come "intimidazione attribuibile allo Stato", ed è stato inserito tra quelli di massima pericolosità per l'incolumità dei giornalisti. Nel video della diretta si vedemandare un bacio, pronunciando queste parole: "Un bacione a. Sto lavorando a una revisione dei criteri per le scorte che impegnano ogni giorno in Italia più di duemila lavoratori delle forze dell'ordine", aveva annunciato il vicepremier leghista.