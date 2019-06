Roland Garros – Johanna Konta stacca il pass per la semifinale | sconfitta in due set

LIVE Roland Garros 2019 in DIRETTA : risultati 4 giugno. Federer vince il primo set al tie break - Stephens e Konta si sfidano sul Centrale : Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE della nona giornata del Roland Garros 2019. Sulla terra rossa di Parigi prenderanno il via i quarti di finale del tabellone maschile e femminile e ci sarà da divertirsi visti i protagonisti Sul campo Centrale dedicato a Philippe Chatrier si comincerà con la sfida femminile tra Sloane Stephens, testa di serie numero 7, e Johanna Konta, testa di serie numero 26. A seguire ci sarà il match tra Kei ...

DIRETTA Roland Garros 2019/ Federer Wawrinka - 0-0 - : si gioca - via al derby svizzero! : DIRETTA ROLAND GARROS 2019: cronaca live delle partite che si giocano a Parigi nel torneo di tennis dello Slam, siamo arrivati ai quarti di finale.

LIVE Roland Garros 2019 in DIRETTA : risultati 4 giugno. in campo Federer e Wawrinka sul Lenglen - Stephens e Konta si sfidano sul Centrale : Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE della nona giornata del Roland Garros 2019. Sulla terra rossa di Parigi prenderanno il via i quarti di finale del tabellone maschile e femminile e ci sarà da divertirsi visti i protagonisti Sul campo Centrale dedicato a Philippe Chatrier si comincerà con la sfida femminile tra Sloane Stephens, testa di serie numero 7, e Johanna Konta, testa di serie numero 26. A seguire ci sarà il match tra Kei ...

Federer-Wawrinka - al Roland Garros il quarto di finale più ‘vecchio’ di sempre : Settantadue anni in due, giorno più giorno meno. Roger Federer e Stanislas Wawrinka sono protagonisti del quarto di finale più longevo mai giocato al Roland Garros. Quasi 38 anni Roger (li compie l’8 agosto) oltre 34 Stan che li ha compiuti il 28 marzo. Due svizzeri a cui si è fermato l’orologio potremmo dire con una battuta. Le lancette del tempo devono tornare indietro, e non poco per ritrovare un caso analogo nel torneo parigino. Occorre ...

Roland Garros – Thiem cacciato da Serena in conferenza stampa : “ho ricevuto le scuse - tutto dimenticato” : Thiem ha già dimenticato lo spiacevole episodio in conferenza stampa la Roland Garros: le parole dell’austriaco Dominic Thiem è uno dei tennisti ancora in gara al Roland Garros: l’austriaco disputerà i quarti di finale dello Slam in corso sui campi in terra rossa di Parigi, ma negli ultimi giorni a far discutere è stato l’episodio spiacevole avvenuto in sala stampa. Thiem pare infatti sia stato cacciato da una Serena ...

Roland Garros 2019 : prime sfide dei quarti di finale e occhi puntati su Wawrinka-Federer : CLICCA QUI PER SEGUIRE LA DIRETTA LIVE DELLA DECIMA GIORNATA DEL Roland Garros 2019 (SI COMINCIA ALLE ORE 14.00) CLICCA QUI PER SEGUIRE LA DIRETTA LIVE DEL MATCH TRA ROGER FEDERER E STAN WAWRINKA (SI COMINCIA ALLE ORE 14.00) La giornata di oggi, la decima del Roland Garros, è dedicata alla disputa dei quarti di finale della parte bassa dei tabelloni dei singolari maschile e femminile e le partite inizieranno per la prima volta quest’anno alle 14 ...