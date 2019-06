“Mettiti a dieta | grassa!” Elisa Isoardi | pioggia di insulti sulla foto in costume

caffeinamagazine

(Di martedì 4 giugno 2019) Conclusa la stagione de “La Prova del Cuoco”, la conduttrice ha scelto di rilassarsispiaggia di Sabaudia in compagnia dell’amica Raffaella (“E menomale che c’è lei! Cuore mio!”, ha scritto), postando unricordo degli attimi di spensieratezza su Instagram. Con lei ha trascorso una giornata spensierata e ha voluto condividere con i follower i suoi momenti di felicità in spiaggia, inconsapevole che i più agguerriti avrebbero potuto notare un particolare: la sua forma fisica, cambiata notevolmente – per qualcuno – dopo la conduzione de La Prova del cuoco. Bellissima inintero nero e cappellino abbinato,si è mostrataspiaggia di Sabaudia mentre guarda, con complicità, l’amica. Uno scatto naturale, che mostra un personaggio pubblico in tutta la sua bellezza senza artifici. Lo scatto, infatti, è stato risparmiato dalle critiche degli haters. (Continua a ...

