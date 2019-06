Fumo in auto - Divieti | multe e tutto quello che c' è da sapere

quattroruote

(Di martedì 4 giugno 2019) Se fumare fa male, alla guida può farne anche di più. A parte gli ovvi motivi di salute, si aggiungono quelli di sicurezza, dovuti al rischio di distrarsi con la sigaretta in mano, e le possibili sanzioni, se a bordo si trovano minorenni (anche se figli del fumatore) o donne in stato di gravidanza (anche se la moglie). La multa prevista è infatti di 110 euro. Non lo dice il Codice della strada, ma il decreto legislativo 6/2016 a tutela dei non fumatori, cosa che può generare qualche intoppo procedurale.Poche. Per prima cosa occorre dire che sono davvero poche lecomminate, perché per le forze dellordine è molto difficile operare i dovuti controlli. A complicare le cose, cè il fatto che ogni Regione può emanare regole diverse, e quindi per chi intende fare ricorso ci può essere qualche incertezza. Mentre per ledel Codice della strada si può ricorrere al prefetto o al ...

