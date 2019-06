Fabio Fognini tra i primi 10 giocatori del mondo | di nuovo un italiano dopo Barazzutti e

Roland Garros 2019 - Fabio Fognini entra nella top10 41 anni dopo Barazzutti! Decisiva la vittoria di Federer su Wawrinka! : Quasi 41 anni dopo Corrado Barazzutti, che fu numero 7 del mondo il 21 agosto 1978, da lunedì prossimo, 10 giugno 2019, un altro azzurro del tennis farà il suo ingresso nella top 10 del ranking ATP: si tratta di Fabio Fognini che, grazie all’eliminazione di Stan Wawrinka nei quarti del Roland Garros, è certo di essere il nuovo numero 10 del mondo. L’azzurro ha confermato il turno raggiunto nella scorsa edizione dello Slam parigino, ...

Roland Garros 2019 - Roger Federer batte Stan Wawrinka e la pioggia e regala la top 10 a Fabio Fognini : Poco dopo l’iberico Rafael Nadal anche l’elvetico Roger Federer centra le semifinali del Roland Garros, battendo in quattro set il connazionale Stan Wawrinka. Match interrotto per pioggia sul 3-3 del quarto set, baStano pochi minuti a Federer per chiudere con il punteggio di 7-6 (4) 4-6 7-6 (5) 6-4 in complessive tre ore e quaranta minuti. Grazie a questo risultato Fabio Fognini è certo di essere da lunedì il numero 10 del mondo. Nel ...

Tennis - Fabio Fognini diventa top10 se…le possibili combinazioni. Decisiva la sfida Federer-Wawrinka : Si è concluso ieri, al termine di una battaglia di 4 set durata quasi tre ore, l’avventura di Fabio Fognini al Roland Garros 2019. Il Tennista ligure si è fermato agli ottavi di finale dello slam parigino con il tedesco Alexander Zverev dopo essere anche passato in vantaggio di un parziale, per poi subire la rimonta del numero 5 del ranking mondiale. Il nativo di Arma di Taggia può comunque ritenersi soddisfatto del proprio torneo e più in ...

Fabio Fognini - top 10 ATP ad un passo : serve solo che Wawrinka non faccia il miracolo! : Fabio Fognini ad un passo dalla top 10 della classifica ATP: il tennista azzurro, nonostante la sconfitta contro Zverev, sarà fra i migliori 10 se Wawrinka non dovesse vincere il Roland Garros Nonostante la brutta sconfitta subita nella giornata di ieri contro Alexander Zverev, Fabio Fognini ha un grande motivo per sorridere. Il tennista ligure, dopo essere stato eliminato agli ottavi del Roland Garros, ha ipotecato la top 10 grazie alla ...

Roland Garros 2019 - Fabio Fognini : “Non ho rischiato e sfruttato le occasioni. Ora torno a Wimbledon” : Fabio Fognini è stato eliminato dal Roland Garros per mano di Alexander Zverev. Il tedesco si è imposto in quattro set al termine di una partita che ha lasciato comunque molti rimpianti al ligure. Il numero uno azzurro ha commentato così la sconfitta, soffermandosi soprattutto sulle occasioni avute nel quarto set: “Probabilmente in quelle circostanze sono stato troppo prudente non ho rischiato, non sono andato a prendermi il ...

Roland Garros 2019 : Fabio Fognini - la prova del nove fallita e il ritorno sulla terra… : E dopo il sogno, l’amara realtà. Si attendeva con ansia il match del “Suzanne Lenglen” a Parigi tra il nostro Fabio Fognini e il tedesco Alexander Zverev (n.5 del mondo), valido per gli ottavi di finale del Roland Garros. Fabio, reduce dal successo di Montecarlo, era tra i giocatori, ritenuti “outsider”, con le migliori credenziali, per il tennis espresso e anche per mere ragioni di classifica. Purtroppo le grandi ...

Roland Garros 2019 : tra Fabio Fognini e la Top-10 resta solo Stan Wawrinka : Il Roland Garros di Fabio Fognini è terminato oggi con la sconfitta negli ottavi di finale contro Alexander Zverev. Il tedesco si è imposto in quattro set (3-6 6-2 6-2 7-6) dopo una partita che aveva visto partire benissimo il ligure, che ha subito poi la rimonta del numero cinque del mondo. Un ko, però, che non ha pregiudicato la rincorsa del nativo di Arma di Taggia alla Top-10 del ranking ATP. Dopo la giornata di oggi, infatti, il ligure ...

Roland Garros 2019 : Fabio Fognini si arrende ad Alexander Zverev. L’azzurro ko in quattro set negli ottavi di finale : L’avventura a Parigi di Fabio Fognini termina qui. L’azzurro ancora una volta si ferma agli ottavi di finale del Roland Garros, venendo sconfitto con il punteggio di 3-6 6-2 6-2 7-6 (5) dal n.5 del mondo Alexander Zverev in 2 ore e 55 minuti di partita. Sul “Suzanne Lenglen” una versione di Fognini troppo a corrente alternata al cospetto di uno Zverev non trascendentale che però ha avuto il merito di reagire ottimamente ...

Roland Garros – Adieu Fognini! Fabio si arrende al talento di Zverev e al nervosismo : Fabio Fognini sconfitto agli ottavi del Roland Garros: il tennista italiano si arrende in 4 set al tedesco Alexander Zverev Chi si aspettava il bis di Montecarlo è rimasto deluso. Fabio Fognini non è riuscito a ripetere il successo ottenuto sul rosso del Principato contro Alexander Zverev che, questa volta, pur non giocando il suo miglior tennis, si è dimostrato superiore nelle fasi più calde del match. Il tennista tedesco ha subito un ...

Roland Garros – Fognini stuzzicato da un fan - Fabio non ci sta : “minchia è come gli struzzi” - e poi… il bacio : Fabio Fognini risponde ad uno spettatore durante la sfida con Zverev al Roland Garros: la scenetta fa ridere tutto il pubblico Sono in corso a Parigi i match validi per gli ottavi di finale del Roland Garros: a sfidarsi adesso in campo sulla terra rossa francese ci sono anche Fognini e Zverev, in lotta per un pass per i quarti di finale del torneo parigino. Dopo un buon primo set, vinto per 6-3, Fognini ha ceduto al suo rivale tedesco, ...

Roland Garros 2019 : Fabio Fognini a caccia dei quarti contro Alexander Zverev. In campo Djokovic e Halep : Il secondo lunedì del Roland Garros è particolarmente atteso per quel che riguarda i colori italiani: Fabio Fognini si gioca un posto nei quarti di finale contro Alexander Zverev, in una sfida che lascia margini più che buoni al ligure. Anche se il tedesco è numero 5 delle classifiche mondiali, non è ancora riuscito ad esprimere questo suo potenziale negli Slam, e anche a Parigi ha confermato tutte le proprie difficoltà, mentre Fognini è uscito ...

Roland Garros - Fabio Fognini agli ottavi : battuto Bautista-Agut - ora c’è Zverev : Fabio Fognini per la terza volta in carriera approda negli ottavi del Roland Garros. Il 32enne, nona testa di serie, ha sconfitto per 7-6 6-4 4-6 6-1, dopo 3 ore e dieci minuti di gioco, lo spagnolo Roberto Bautista-Agut, numero 21 del ranking. Negli ottavi il ligure dovrà vedersela con il tedesco Alexander Zverev, numero 5, che si è imposto sul serbo Dusan Lajovic in cinque set con il punteggio di 6-4, 6-2, 4-6, 1-6, 6-1 in 3 ore e 6 minuti. La ...

Roland Garros 2019 - Fabio Fognini diventa top10 se… Tutte le possibili combinazioni - obiettivo ad un passo! : La vittoria odierna di Fabio Fognini sullo spagnolo Roberto Bautista Agut nel terzo turno del Roland Garros apre prospettive molto interessanti per il ligure in relazione alla classifica. In particolare, continua la sua corsa ai primi dieci, dove dall’epoca di Adriano Panatta e Corrado Barazzutti non c’è più alcun italiano, e sono passati più di quarant’anni. Andiamo a vedere quali sono le combinazioni con le quali Fognini può ...

VIDEO Fabio Fognini-Bautista Agut - Roland Garros : highlights e sintesi - l’azzurro vola agli ottavi di finale : Fabio Fognini si è qualificato agli ottavi di finale del Roland Garros 2019, il tennista ligure ha sconfitto il sempre ostico Bautista Agut e ha così staccato il pass per il prossimo turno dello Slam sulla terra battuta di Parigi. L’azzurro si è dimostrato in grandissima forma, ha vinto i primi due set con autorevolezza e poi ha chiuso i conti nella quarta frazione garantendosi così il diritto di proseguire la sua avventura nella capitale ...