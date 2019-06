Competizioni Uefa per club – Agnelli scrive ai membri ECA | “è vitale vederci e

sportfair

(Di martedì 4 giugno 2019) Andreaaidell’ECA in vista dell’incontro della prossima settimana a Malta “Caridell’Eca, la prossima settimana ci vedremo a Malta per quella che sarà una importante due giorni per l’Eca. Dopo aver parlato a molti di voi nelle ultime settimane, sono consapevole di quanto siaper noiin questo momento e condividere opinioni sul futuro del calcio europeo per“. Inizia così la lettera del presidente dell’Eca Andreaaidell’EuropeanAssociation, in possesso dell’Adnkronos. Il numero uno della Juventus è intervenuto sul tema del futuro delleper, in particolare la Champions League, ricordando “il ruolo cruciale dell’Eca”. LaPresse/Belen Sivori “Lasta consultando le parti interessate di tutto il settore calcistico ...

