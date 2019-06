Una vera e propria doccia gelata per chi attendeva l'aggiornamento iOS 13 ancora in possesso di un iPhone ...

Bari - ladri georgiani pestano carabiniere : frattura alla colonna vertebrale : Emanuela Carucci Si tratta di due topi d'appartamento che hanno tentato un furto negli uffici dell'assicurazione Alleanza e dell'antinfortunistica Bce. Sul posto sono intervenuti i carabinieri allertati dai vicini di casa che hanno sentito i rumori negli uffici all'alba Si chiamano Kakhaber Akhalaia e Irakli Papava. Hanno 38 e 37 anni. Si tratta di due uomini di origine georgiana, colti in flagranza di reato e processati per ...

Calciomercato Napoli - Zapata nel mirino - fissato il prezzo : pronte 6 cessioni per finanziare il colpo : Calciomercato Napoli, Zapata nel mirino, fissato il prezzo: pronte 6 cessioni per finanziare il colpo Calciomercato Napoli, Zapata nel mirino. Vi abbiamo già anticipato di come il Napoli si stia muovendo per aggiucarsi un attaccante di qualità. I nomi più quotati restano quelli di Rodrigo del Valencia, Hirving Lozano del Psv e Duvan Zapata dell’ Atalanta. Per quest’ ultimo, secondo Gianluca Di Marzio, nel corso della ...

Cagliari - si sgozza da solo con la motosega per tagliare una siepe : una morte orribile : Incredibile tragedia a Uta, a una decina di chilometri da Cagliari. Erano da poco passate le 11 del mattino: Fabio Sanniu, 60 anni, anche secondo la testimonianza della moglie, si stava apprestando ad effettuare il taglio delle siepi del giardino della sua abitazione, e per questo si è messo ad arme

Mara Carfagna durissima con Giuseppe Conte : "Premier? No - il nulla". Il più aspro dei paragoni : Tra la pioggia di commenti al discorso di lunedì sera di Giuseppe Conte, spicca per durezza quello di Mara Carfagna. Il commento della forzista alle parole del premier piove su Twitter, dove scrive: "Da Conte attendevamo parole di verità. Nulla. Attendevamo assunzioni di responsabilità per una econo

Scuola - docenti precari e Pas ultime notizie : doppio binario o percorso unico? : La questione riguardante la stabilizzazione dei docenti con 36 mesi di servizio sembra aver subìto una frenata dopo l’incontro tenutosi ieri al Ministero dell’Istruzione. Il quotidiano economico ‘Italia Oggi’ riferisce in merito al confronto che ha visto la presenza, almeno nelle battute iniziali, del ministro dell’Istruzione, Marco Bussetti. doppio binario o percorso unico? La proposta elaborata ...

Torre del Greco - camorra negli appalti pubblici : sette arresti e tre milioni sequestrati : C’erano le mani della camorra sugli appalti pubblici banditi dal comune di Torre del Greco, in provincia di Napoli. sette persone sono state arrestate dai carabinieri di Torre Annunziata per concorso esterno in associazione mafiosa e concorso in estorsione con l’aggravante del metodo e delle finalità mafiose. A una delle persone arrestate sono stati sequestrati preventivamente beni mobili, immobili e quote societarie per un valore di tre ...

Salvini attacca Lerner : "Lo manderei a reti unificate con Fazio - Saviano e Santoro così la Lega prende il 90%" :

“Così è troppo : copriti!”. Alessia Marcuzzi massacrata : la foto che scatena i fan : La bella stagione ha finalmente fatto capolino. Dopo settimane di freddo e pioggia e in attesa che caldo e sole arrivino in modo stabile c’è chi ha tirato fuori dall’album dei ricordi una foto della scorsa estate. Alessia Marcuzzi, conduttrice amatissima che quest’anno abbiamo visto ancora al timone dell’Isola dei Famosi e sul palco de Le Iene, ha condiviso sul suo profilo Instagram lo scatto di una passata vacanza in Grecia. “Last summer, ...

Ipnosi per dimagrire? Ecco la dieta analogica : Ipnosi per dimagrire? Ecco la dieta analogica. Ci si prepara all'estate curando non solo il fisico ma anche la mente.

Cannabis light - primo sequestro nel teatino : Chieti - primo sequestro di Cannabis light in Abruzzo dopo le recenti evoluzioni normative: è stato eseguito in un deposito del Chietino dai Carabinieri del Nas di Pescara, che in un garage hanno trovato diverse centinaia di confezioni di infiorescenze di Cannabis, per un peso complessivo di 2,8 chilogrammi, aventi Thc non consentito dalla legge. Il titolare del deposito è stato denunciato alla Procura della Repubblica di Chieti per ...

Sondaggi elettorali Germania : Verdi primo partito - superata la Cdu : Sondaggi elettorali Germania: Verdi primo partito, superata la Cdu Il quarto governo Merkel potrebbe cadere per colpa dei Verdi. Secondo un Sondaggio Forsa per l’emittente Rtl e Ntv, i Grünen tedeschi sono il primo partito in Germania con il 27% dei voti. Sondaggi elettorali Germania: la crescita verticale dei Verdi superata anche la Cdu della cancelliera ferma al 26%. La crescita dei Verdi è stata fulminante. Alle elezioni ...