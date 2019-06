Tivoli | partecipata del Comune costruisce e vende case ai privati Ma su quell’area

ilfattoquotidiano

(Di lunedì 3 giugno 2019) La costruzione è finita, la vendita è già a buon punto. Le palazzine costruite adalla società termale alle porte di Roma, la Acque Albule, sono state effettivamente un successo. Un successo costruito scavalcando una legge nazionale sulle società partecipate da enti pubblici, una delibera comunale e lo stesso statuto dell’azienda, che al 60 per cento appartiene aldie per il restante 40 è del gruppo che fa capo al costruttore Bartolomeo Terranova. Nel 2006 l’amministrazione aveva conferito gratis alla società termale il terreno “allo scopo – come ricordava l’atto – di potenziare l’offerta di ricettività turistico-termale”. Invece di migliorare l’accoglienza dei turisti e dei clienti delle terme, la Acque Albule ha da poco terminato la costruzione di due palazzine destinate ad uso residenziale privato: 68 appartamenti, di cui 25 già ...

