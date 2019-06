Sarri o Guardiola – Da “Spy story” ad “Una poltrona per due”

Juventus - Sarri o Guardiola? Parla Pep - crollano le quote : c’è il nuovo colpo di scena! : GUARDIOLA Juventus- Secondo quanto riportato dalle ultime indiscrezioni di mercato, la Juventus sarebbe pronta ad annunciare il nuovo allenatore. nuovo tecnico che, salvo clamorosi colpi di scena, risponderà al nome di Maurizio Sarri. L’ex tecnico del Napoli sarebbe ormai pronto a liberarsi dal Chelsea: ballano solamente circa 6-7 milioni di indennizzo, cifra che la Juventus […] More

Juve : tra Guardiola e Sarri - l'ago della bilancia sarebbe Pochettino : La Juventus ha uno dei suoi punti di forza nella programmazione, ma in questo momento nell'ambiente c'è grande incertezza, perché dopo il divorzio con Massimiliano Allegri non è stato ancora annunciato il suo erede. Ultimamente il profilo più accreditato per occupare la panchina bianconera sarebbe Maurizio Sarri, fresco vincitore dell'Europa League con il Chelsea, ma secondo il quotidiano "Libero", l'ex Napoli rappresenterebbe sempre il piano B ...

Momblano : «Guardiola è in ballo - non è tramontato. Sarri aspetta il sì della Juve» : L’assoluto protagonista di questo calcio mercato è Momblano. Questa sera il giornalista che segue la Juventus, e che da giorni sta parlando di Guardiola prossimo allenatore dei bianconeri, è intervenuto a TopCalcio24. Il suo intervento è stato meno perentorio del solito, va detto. Ha comunque rilasciato dichiarazioni interessanti. Ha detto che l’agenzia che cura le campagne social della Juventus, ha pronta la campagna per Sarri ...

Barillà (La Stampa) : «Alla Juve va Sarri. Dirigenti infastiditi da voci su Guardiola» : Scende in campo La Stampa di Torino giornale molto vicino a casa Juventus. Antonio Barillà, giornalista del quotidiano diretto da Maurizio Molinari, interviene a TopCalcio24 e dichiara: «La trattativa è avviatissima, è la settimana decisiva per chiudere l’accordo con Maurizio Sarri che quindi diventerà il prossimo allenatore della Juventus». Interrogato sulla ridda di voci che dà Guardiola sulla panchina bianconera, Barillà risponde: «Non ...

Juventus - la settimana del mister : Sarri - Pochettino o Guardiola? Il borsino di Fabrizio Biasin : Esiste un clamoroso problema legato al nome del prossimo tecnico della Juventus. La gente litiga, si insulta, son partite pure mezze minacce da rissa al porto di Marsiglia. Succede tra tifosi, tra cosiddetti insider, tra giornalisti, persino mia nonna dice «io so, tu non sai». A tutti ovviamente int

Tutto porterebbe a 'Sarri alla Juve' ma non sarebbe tramontato il sogno Guardiola : La panchina della Juventus sta ancora aspettando il nuovo inquilino. Dal 17 maggio ad oggi i profili accostati alla Vecchia Signora sono stati molti, ma ultimamente il nome più accreditato per raccogliere l'eredità di Massimiliano Allegri sarebbe Maurizio Sarri, fresco vincitore con il suo Chelsea dell'Europa League. L'ultimo step per Sarri in bianconero Qualche giorno fa, Fali Ramadani, che cura gli interessi dell'ex Napoli, avrebbe raggiunto ...

Nuovo allenatore Juventus - Sarri o Guardiola? Ecco chi è in vantaggio : Nuovo allenatore Juventus – Il tempo dell’attesa volge al termine: le finali europee sono ormai alle spalle ed ora per la Juventus è arrivato il momento della decisione. Chi per il dopo Allegri? Sarri resta in prima fila, staccato dagli altri pretendenti: il tecnico toscano è tornato in Italia in attesa di capire quel che sarà di lui, anche […] More

Momblano : credo ancora a Guardiola - intanto la Juve ha chiuso con Sarri : Momblano rilancia sulla clausola del contratto di Guardiola. La clausola c’è ma non riguarda le sanzioni amministrative, bensì la mancata partecipazione alla Champions per meriti di gioco. Pep potrebbe uscire perché nonostante sia arrivato primo il City rischia di essere escluso dalle prossime due Champions dalla Uefa. Un altro dato da non sottovalutare è che l’inchiesta della Uefa è per fatti relativi al 2014, quindi Guardiola ha ...

Sky Sport Premier : «La Juve valuta Guardiola e Pochettino. Sarri è solo un ripiego» : A DIFFERENZA DELL’ITALIA Secondo Sky Premier League, la Juventus vorrebbe Pep Guardiola o Mauricio Pochettino come allenatore, e Maurizio Sarri sarebbe solo un’operazione di ripiego. Lo dice in un’intervista Adam Digby, parlando dei movimenti sulla panchina lasciata libera da Massimiliano Allegri. Mentre Sky in Italia considera che sia Sarri la prima scelta per sostituire il suo connazionale Digby «Assolutamente no, la Juve lo ...

Guardiola alla Juventus - arriva la bomba : ora Pep supera Sarri grazie agli sponsor! : Guardiola Juventus- Una nuova indiscrezione che potrebbe far sognare i tifosi della Juventus in vista dei prossimi giorni. Secondo quanto riportato da diverse fonti inglesi, e come confermato da “Tuttosport” e altri colleghi della carta stampata, il sogno Guardiola resta ancora vivo. La sensazione è che Agnelli ci proverà ancora. Assalto reale e concreto nel […] More

Money : Il prossimo allenatore della Juve sarà Guardiola (non Sarri) : Continua a tenere banco il toto allenatore in casa Juventus. In un articolo pubblicato da Money.it, il prossimo condottiero dei bianconeri sarebbe Josep Guardiola. Dopo aver trovato l’accordo con la società torinese, l’allenatore spagnolo sabato avrebbe incontrato a Manchester la dirigenza del City per esprimere il suo volere:diventare il nuovo allenatore della Juventus. Money va oltre, affermando che il City avrebbe anche scelto il successore ...

Sarri nuovo allenatore Juventus?/ Rambaudi : 'Preparerà la strada a Guardiola...' : Sarri nuovo allenatore della Juventus? Dall'Inghilterra giungono voci di un'intesa di base tra il tecnico del Chelsea e la Vecchia Signora.

Bruno Longhi : 'Guardiola non è un pagliaccio - segnalazioni mi direzionano verso Sarri' : La prossima settimana potrebbe essere quella decisiva in merito alla scelta da parte della dirigenza bianconera del prossimo tecnico. Attualmente numerose indiscrezioni rimbalzano, con i media sportivi italiani che confermano la possibilità concreta che possa arrivare un tecnico italiano, mentre la pista che porta agli 'internazionali' Guardiola, Pochettino e Klopp sarebbe di difficile realizzazione. A tal riguardo ha parlato a Radio Sportiva ...

Juventus - Sarri sarebbe in pole per la panchina - Paratici smentisce contatti con Guardiola : La società di via Galileo Ferraris pare abbia già scelto il suo futuro allenatore: si tratterebbe di Maurizio Sarri, favoritissimo per sedersi sulla panchina della Juventus nella prossima stagione. Fabio Paratici e tutta la dirigenza bianconera sono pronti a fermare l'ex tecnico del Napoli e attuale del Chelsea, appena la finale di Europa League di giovedì sera. Fali Ramadani, manager del tecnico toscano, vedrà Marina Granovskaia, manager del ...