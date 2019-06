Roma | striscioni contro Pallotta e pro Ferrero

Roma - non si placa la contestazione contro Pallotta : apparsi nella notte striscioni… pro Ferrero : I tifosi della Roma hanno esposto nella notte alcuni striscioni di contestazione nei confronti di Pallotta, chiedendo l’ingresso in società di Ferrero I tifosi della Roma proseguono la propria ‘crociata’ contro James Pallotta, nella notte infatti sono stati esposti nuovi striscioni contro l’attuale numero uno giallorosso. “Pallotta vattene, Roma vuole Ferrero” il contenuto dei lenzuoli che hanno fatto ...

Roma - l’Olimpico omaggia Ranieri con striscioni e cori : il tecnico si commuove [FOTO] : 1/5 Foto Instagram ...

Striscioni - cori e mille emozioni : l’ultima commovente notte di Daniele De Rossi da capitano della Roma [VIDEO] : Daniele De Rossi quest’oggi saluterà la Roma, almeno per quanto concerne le sue prestazioni da calciatore giallorosso: in futuro poi potrebbe tornare con un nuovo ruolo Migliaia di bandierine gialle e rosse sventolate in Curva Sud per omaggiare Daniele De Rossi alla sua ultima partita con la maglia della Roma e uno striscione con scritto: “Ci hai rappresentato in campo per 18 anni…Da oggi la tua curva rappresenterà te per ...

Sassuolo-Roma - cori e striscioni per De Rossi e contro Pallotta [FOTO] : 1/9 LaPresse/Filippo Rubin ...

De Rossi - tifosi infuriati : nella notte affissi striscioni contro la società in giro per Roma [FOTO] : 1/7 Foto Instagram ...

De Rossi via dalla Roma - nella notte gli striscioni contro Pallotta : «Presidente maiale - società incompetente» : nella notte è cominciata la protesta contro Pallotta per la decisione di non rinnovare il contratto a De Rossi. I ragazzi dell?ormai famoso gruppo ?Roma? della...

Roma - notte di striscioni per De Rossi e croci contro la proprietà : “Un presidente maiale e una società incompetente. DDR per sempre nel cuore della gente”, recita uno degli striscioni dei Romanisti per De Rossi I tifosi della Roma amano senza mezzi termini Daniele De Rossi, proprio come fatto con Totti. Gli ultras più caldi durante la notte hanno affisso alcuni striscioni in giro per la città, ma sono anche andati oltre. Sotto la nuova sede del club hanno esposto una croce ed una bandiera ...