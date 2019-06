PhotoWeek a Milano | dove e quando vederla

gqitalia

(Di lunedì 3 giugno 2019) È il momento di. Dalle fotografie storiche alle mostre personali di maestri riconosciuti a livello internazionale, dalla ricerca di giovani talenti alle immagini della moda e dell’architettura, dalla satira politica alla riflessione sui nuovi media, da instagram fino al reportage. Dal centro ai quartieri periferici, la città di, per una settimana (dal 3 al 9 giugno), è all’insegna della fotografia con oltre 150 eventi, tra mostre, visite guidate, workshop, film e incontri. È variegato il palinsesto della terza edizione di, manifestazione che ogni anno coinvolge archivi, biblioteche, musei, istituzioni, gallerie, negozi, spazi privati e pubblici cittadini, tra cui: Palazzo Reale, Mudec, BASE, Armani/Silos, HangarBicocca, Osservatorio Fondazione Prada, Frigoriferi Milanesi, Contrasto Galleria, Forma Meravigli e Micamera. Tra le mostre da visitare: Roger Ballen ...

VITAnonprofit : Un tatuaggio per raccontare l'adozione: dal concorso alla mostra fotografica - Ntonio71 : RT @SkyTG24: Milano PhotoWeek, al via la settimana della fotografia - RoyJayanta4 : RT @SkyTG24: Milano PhotoWeek, al via la settimana della fotografia -